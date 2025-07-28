歐盟半導體列15％關稅清單　川普點名台灣：赴美設廠躲晶片稅

▲美國總統川普搭乘空軍一號出訪英國蘇格蘭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布美國與歐盟談妥一項全新框架型貿易協議，將對歐盟進口商品全面課徵15％關稅，範圍涵蓋半導體等多項產品。川普更在談及協議時，特別點名台灣，並大讚歐洲「閃得漂亮」，成功避開即將啟動的晶片稅。

根據《路透社》報導，川普在與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後表示，「許多公司準備在美國建立半導體製造基地，其中包括來自台灣和其他地方的企業，就是為了避開我們的新關稅。」

他強調，這次協議對雙方都是重要進展，尤其歐洲方面成功在談判中爭取到不受晶片關稅衝擊，「處理得比以往好得多。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則補充，4月啟動的半導體進口國安調查，將在兩週內公布結果。盧特尼克指出，正因為這項調查可能導致更多關稅，才促使歐盟急於談判，盼能一次解決各種貿易爭端。

根據白宮說法，這項貿易協議內容還涵蓋汽車，原本汽車面臨單獨課徵25％關稅，如今也納入新的15％稅率範圍。

川普政府今年初上任後，已多次啟動《1962年貿易擴展法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條調查，除了半導體，也針對藥品、銅、木材等進口項目進行審查，讓全球供應鏈高度關注。

分析指出，美國長期仰賴台灣進口晶片，前總統拜登（Joe Biden）任內曾試圖透過《晶片法案》（Chips Act）補助吸引晶片大廠赴美生產，如今川普則進一步以關稅作為籌碼，加速企業將產能移回美國。

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