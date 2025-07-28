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台灣緊盯！　美商務部長：2週內公布「半導體232調查報告」

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲美國目前仍相當仰賴從台灣進口的晶片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 表示，報告將於兩週內對外公開，這項結果攸關是否對晶片徵收新關稅，也讓台灣等半導體重鎮繃緊神經。

根據《路透社》報導，盧特尼克在蘇格蘭出席美國總統川普（Donald Trump）與歐洲執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的會談後受訪，談到晶片關稅議題時透露，「結果會在兩週內出來。」

川普則表示，許多公司準備在美國投資設廠生產晶片，當中包含來自台灣和其他地區的企業，以避免被新關稅波及。他還說，馮德萊恩這次成功避開了即將上路的晶片關稅，「處理得漂亮多了。」

川普政府今年4月援引1962年《貿易擴張法》第232條款，正式對半導體展開國安調查。範圍不只限於晶片本身，還包括矽晶圓、製造設備，以及「含有半導體的下游產品」等項目。

▲▼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

美國商務部表示，調查目的在評估「提升國內晶片生產能力的可行性」，並檢視是否有必要以關稅等措施減少對外依賴、保護國安。

報導指出，美國目前仍相當仰賴從台灣進口的晶片。過去民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任內，曾經透過《晶片法案》（Chips Act）砸下數十億美元，吸引晶片大廠在美國擴大生產，希望降低這種依賴。

今年2月，川普揚言對進口晶片徵收25%關稅，引發各界警戒。華府智庫「資訊技術與創新基金會（ITIF）」在5月公布模型估算指出，若晶片關稅上路，第一年美國經濟成長將下滑0.18%，10年累積GDP損失可能高達1.4兆美元（約新台幣41兆元）。

ITIF進一步分析，半導體成本提高25%後，汽車售價恐直接上漲最多1000美元（約新台幣3.3萬元）。美國人均生活水準第一年可能損失122美元，10年累積達4208美元；政府淨稅收反而減少1650億美元，遠高於關稅收益。

至於產業影響，報告指出，晶片成本增加將推高訓練AI模型的費用，削弱美國AI競爭力。與此同時，中國仍積極補貼AI與半導體，使其企業不受相同成本限制，未來有機會在全球AI領域取得優勢。

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關鍵字：

美國台灣晶片台積電232調查

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