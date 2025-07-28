快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

▲竹節草颱風復活，氣象署說，將往中國浙江一帶移動。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，10縣市豪大雨特報！中央氣象署提醒，今日除了低壓帶影響，再加上西南風影響，整體雨勢再增加。

大豪雨特報：台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

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豪雨特報：苗栗縣、彰化縣

大雨特報：南投縣、高雄市、屏東縣

氣象署今天清晨發布「豪大雨特報」，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今日台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、台中市有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、彰化縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

▲▼中南部豪大雨特報。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，低壓帶及西南風影響，今晨至周二晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日除了低壓帶影響，再加上西南風影響，整體雨勢再增加，中南部陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，並留意可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；北部及台東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，第8號颱風「竹節草」周六減弱為低氣壓，周日晚間8時再度增強為輕度颱風，未來預計在沖繩附近海面徘徊後，向西北西往中國浙江一帶移動。

氣象署表示，周二至周五受到低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，迎風面南部有陣雨或雷雨，苗栗、中部及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部易有大雨或局部豪雨發生，尤其周二、周三南投、嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨機率；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周二午後大台北、北部山區亦有局部大雨機率。

氣象署預報，周六、周日仍受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率；北部、東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）