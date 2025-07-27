　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA）

▲竹節草敗部復活！連3升級再度成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央氣象署於今晚發布，今年第8號颱風竹節草（國際命名：CO‑MAY）在琉球海域重獲強度，一度衰退的熱帶性低氣壓重新發展為輕度颱風，正式「起死回生」。這是繼2021年颱風盧碧，以及2014年颱風哈吉貝後，再次出現的類似情況。

前氣象局長鄭明典指出，台灣附近海面目前有兩團雲系，右側旋轉特徵明顯，左側雲團雖較不明顯，但兩者之間透過雲帶相連，呈現出類似「變形場」理論中的「擴張線」現象，這樣的結構有利於竹節草的再度發展。同時，琉球一帶的海溫與大氣熱力條件佳，為其「重生」提供有利環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，目前太平洋高壓位置偏北，季風低壓槽亦偏北，竹節草將沿著高壓邊緣向西北西、朝中國華中沿海地區前進。由於其結構緊湊、路徑偏北，預測竹節草不會進入台灣海上警戒範圍，對台灣本島應無直接威脅。然而，其寬廣環流以及所屬的整體低壓環境仍將對天氣造成明顯間接影響。

吳聖宇提醒，台灣目前位於廣大的低壓帶中，西南風持續帶來水氣，尤其中南部地區將持續有陣雨或雷陣雨，且範圍可能擴大。29日（下週二）起至8月初，西南風增強的趨勢更加明顯，雨勢也可能轉趨劇烈，中南部山區須提防短延時強降雨與局部豪雨風險。

回顧2021年颱風盧碧（令名：Lupit/Huaning，國際編號2109）案例，其初於中國廣東海面生成，登陸後減弱為熱帶性低氣壓，橫越台灣海峽時仍處於低壓狀態，卻在琉球海域重新增強為颱風，完成一次完整的「起死回生」循環。

▲彰化八卦山路段多處積水坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲盧碧引入西南氣流，造成劇烈降雨，彰化八卦山路段多處積水坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據國家災害防救科技中心資料，盧碧與西南季風結合，為台灣中南部帶來長達五天的降雨，涵蓋台南、高雄、屏東等沿海地區。8月5日高雄茂林區累積雨量達268.5毫米，屬豪雨等級。

整體災害統計中，8月6日至9日的「0806豪雨」期間，台灣共出現362處淹水災點（含盧碧期間39處），影響14縣市，包括連江縣。坡地災害共87處，高雄、苗栗、南投、屏東最為嚴重。

其中最嚴重災情之一為高雄桃源區明霸克露橋斷裂事件，因荖濃溪暴漲沖毀橋體，導致南橫公路交通中斷長達18天，成為重建挑戰。

根據年度彙整，盧碧及後續豪雨為2021年最嚴重的氣象災害事件之一，全台農業及民間設施損失高達新台幣7億4,243萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐
綠白有望和解？她列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能
獨／台中大樓水塔驚見男屍！住戶急討論水質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

大雷雨+強風「國家警報」響！全台15縣市升豪大雨　4地發淹水警戒

竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

快訊／暴雨轟炸！宜蘭頭城一級警戒　多區出現淹水

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

【根本複製貼上！】父女擁有同款飛機頭 絕對是親生的XD

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

大雷雨+強風「國家警報」響！全台15縣市升豪大雨　4地發淹水警戒

竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

快訊／暴雨轟炸！宜蘭頭城一級警戒　多區出現淹水

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

誠信教育與運動倫理　北市政風處辦「青廉營」提升法治素養

陸劇OST 10大人氣歌手揭曉！　汪蘇瀧、張碧晨都上榜

DIOR全新水桶包超好看！陳庭妮用牛仔褲＋芭蕾舞鞋搭出自然魅力

英國研究發現：多接觸「一種環境」可防癌、減肥

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

生活熱門新聞

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元

謝淑薇：自由不是拿來變成傷人的武器

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

「抗中保台神主牌」為何失效？網點出關鍵

全家隱藏版服務突爆紅！僅7縣市找得到

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

低壓帶加西南風夾擊，中央氣象署今晚持續發布「大雷雨即時訊息」，雨區從原本北北基桃往南擴，新竹、苗栗、台中、彰化、雲林6縣市慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，將持續到凌晨。同時豪大雨特報也擴大警戒區，列入全台15縣市，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生機率，以及「陸上強風特報」8縣市慎防平均風6級以上或陣風8級以上發生。

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

瑞銀預測：台灣百萬富翁5年增47% 全球第一

瑞銀預測：台灣百萬富翁5年增47% 全球第一

關鍵字：

颱風氣象災害台灣盧碧

讀者迴響

熱門新聞

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

具俊曄烈陽下守候大S

獨／台中大樓水塔驚見男屍！畫面曝

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機昏迷送醫不治

F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！

大罷免大失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面