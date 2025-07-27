竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

▲竹節草敗部復活！連3升級再度成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央氣象署於今晚發布，今年第8號颱風竹節草（國際命名：CO‑MAY）在琉球海域重獲強度，一度衰退的熱帶性低氣壓重新發展為輕度颱風，正式「起死回生」。這是繼2021年颱風盧碧，以及2014年颱風哈吉貝後，再次出現的類似情況。

前氣象局長鄭明典指出，台灣附近海面目前有兩團雲系，右側旋轉特徵明顯，左側雲團雖較不明顯，但兩者之間透過雲帶相連，呈現出類似「變形場」理論中的「擴張線」現象，這樣的結構有利於竹節草的再度發展。同時，琉球一帶的海溫與大氣熱力條件佳，為其「重生」提供有利環境。

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天氣風險公司分析師吳聖宇表示，目前太平洋高壓位置偏北，季風低壓槽亦偏北，竹節草將沿著高壓邊緣向西北西、朝中國華中沿海地區前進。由於其結構緊湊、路徑偏北，預測竹節草不會進入台灣海上警戒範圍，對台灣本島應無直接威脅。然而，其寬廣環流以及所屬的整體低壓環境仍將對天氣造成明顯間接影響。

吳聖宇提醒，台灣目前位於廣大的低壓帶中，西南風持續帶來水氣，尤其中南部地區將持續有陣雨或雷陣雨，且範圍可能擴大。29日（下週二）起至8月初，西南風增強的趨勢更加明顯，雨勢也可能轉趨劇烈，中南部山區須提防短延時強降雨與局部豪雨風險。

回顧2021年颱風盧碧（令名：Lupit/Huaning，國際編號2109）案例，其初於中國廣東海面生成，登陸後減弱為熱帶性低氣壓，橫越台灣海峽時仍處於低壓狀態，卻在琉球海域重新增強為颱風，完成一次完整的「起死回生」循環。

▲盧碧引入西南氣流，造成劇烈降雨，彰化八卦山路段多處積水坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據國家災害防救科技中心資料，盧碧與西南季風結合，為台灣中南部帶來長達五天的降雨，涵蓋台南、高雄、屏東等沿海地區。8月5日高雄茂林區累積雨量達268.5毫米，屬豪雨等級。

整體災害統計中，8月6日至9日的「0806豪雨」期間，台灣共出現362處淹水災點（含盧碧期間39處），影響14縣市，包括連江縣。坡地災害共87處，高雄、苗栗、南投、屏東最為嚴重。

其中最嚴重災情之一為高雄桃源區明霸克露橋斷裂事件，因荖濃溪暴漲沖毀橋體，導致南橫公路交通中斷長達18天，成為重建挑戰。

根據年度彙整，盧碧及後續豪雨為2021年最嚴重的氣象災害事件之一，全台農業及民間設施損失高達新台幣7億4,243萬元。