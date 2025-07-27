大雷雨+強風「國家警報」響！全台15縣市升豪大雨　4地發淹水警戒

▲大雷雨來襲！新竹、苗栗發布國家警報。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

低壓帶加西南風夾擊，中央氣象署今深夜持續發布「大雷雨即時訊息」，雨區從原本北北基桃往南擴，新竹、苗栗、台中、彰化、雲林6縣市慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，將持續到凌晨。同時豪大雨特報也擴大警戒區，列入全台15縣市，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生機率，以及「陸上強風特報」8縣市慎防平均風6級以上或陣風8級以上發生。

水利署也緊急發布4縣市淹水警戒，彰化等地一小時累積雨量迅速破50毫米。另外，氣象署並在深夜11時07分發布「大雷雨」國家級災防告警，告警範圍包含新竹市、苗栗縣。

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氣象署表示，今天（27日）低壓帶影響，水氣增加，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，花東多雲有局部午後雷陣雨，入夜後對流雲系發展旺盛，西半部及東北部雨勢明顯，其中宜蘭頭城達短延時豪雨標準，最大時雨量為96毫米。預估明天（28日）除了低壓帶影響，再加上西南風影響，整體雨勢再增加，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，北部地區及台東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

●水利署【淹水警戒】區域

宜蘭縣

一級警戒 : 頭城鎮

苗栗縣

二級警戒 : 竹南鎮 、 頭份市 、 竹南鎮

彰化縣

二級警戒 : 鹿港鎮 、 福興鄉

新竹市

一級警戒 : 香山區 、 東區 、 香山區 、 香山區

●【大雷雨即時訊息】

22:48警戒區域：苗栗縣、新竹縣、雲林縣、台中市、新竹市、彰化縣

23:06警戒區域：新竹市、苗栗縣

●【豪雨特報】23:00

豪雨警戒區域：新竹市、苗栗縣

大雨警戒區域：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣

●【陸上強風特報】22:57

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣

