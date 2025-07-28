26歲男打遊戲突腦出血！右半身癱瘓險死　醫揭「3致命習慣」釀禍

▲男子酷愛吃烤串、喝啤酒、熬夜打遊戲，加上從事電商工作，經常晝夜顛倒。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

正值炎炎夏日，從事電商工作的26歲大陸男子小丁（化名）某天深夜加完班，便去吃烤串、喝啤酒，熬夜打遊戲。淩晨3時，小丁突然感到頭暈目眩，右側肢體無力，被家人緊急送至深圳市寶安區石巖人民醫院急診科，當時已經陷入昏迷狀態。所幸在神經外科醫護人員精心治療和護理下，1個多月後小丁重獲新生。

根據《羊城晚報》小丁身高178公分，體重達125公斤，早早就被呼吸暫停綜合症纏上。日常生活中，小丁酷愛吃烤串、喝啤酒、熬夜打遊戲，加上從事電商工作，經常晝夜顛倒，不良生活習慣導致健康早早亮起紅燈。更危險的是，他的家族有高血壓病史，2年前雖查出高血壓，但因服藥後感到頭暈不適，便自行停藥。

近日，正在熬夜打遊戲的小丁突然頭暈目眩，右側肢體無力，被家人緊急送至石巖人民醫院急診科，當時已陷入嗜睡狀態，血壓181／114mmHg，腦部CT顯示左側基底節區腦出血，出血量約20ml，隨即收住神經外科治療。經CTA檢查排除腦血管畸形或動脈瘤後，醫生採取控制血壓、護腦等保守治療。然而複查CT顯示，患者出血量增至38ml，病情加重。

該院神經外科副主任醫師張巖睿向家屬詳細說明病情，建議手術治療。但家屬對開顱手術的創傷和風險心存顧慮、猶豫不決。醫師向他們介紹了醫院新引進的立體定向腦內血腫穿刺引流術，這是一種創傷小、定位精準的微創技術，也適合小丁這類不願意採取開顱手術，出血量中等、需積極干預的患者。

經過慎重考慮，家屬同意手術。醫療團隊在全麻下為小丁實施「立體定向腦內血腫引流術」。手術器械精準抵達血腫部位，術中即抽吸出部分積血，迅速降低顱內壓力，並放置引流管。術後通過引流管注入溶栓藥物，加速血腫清除，達到血腫清除的目的。由於小丁患有嚴重的呼吸暫停綜合症，術後還進行了氣管切開、呼吸機輔助呼吸。

經過神經外科醫護人員1個多月的精心治療和護理，小丁恢復良好，目前神志清醒，成功拔除了氣管插管、語言溝通順暢，已能站立，隨後被轉至康復理療科進行進一步康復訓練。經歷這次「死裡逃生」後，小丁深刻感慨，以後一定要痛改前非，改掉生活中的不良習慣，好好珍惜來之不易的重生機會。

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