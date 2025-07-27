趙少康轟曹興誠　什麼都推給「抗中保台」做護身符已過時

▲資深媒體人趙少康陪同國民黨立委傅崐萁掃街。（資料照／國民黨花蓮縣黨部提供）



政治中心／台北報導

資深媒體人趙少康27日表示，在大罷免大失敗後，曹興誠董事長的胡言亂語，是對投票反對大惡罷的數百萬選民最大的侮辱。他認為，什麼都推給「抗中保台」做護身符已經過時了，抹紅在野黨的邊際效應已經快速遞減了，「他如果還是只會用給在野黨戴紅帽子這一招半式走江湖，不但會害了民進黨，也會害了台灣」。

趙少康說，什麼「一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於我們的想像」，這幾百萬選民有哪一個是受到中共的影響？每一個人都是根據自己的獨立判斷做決定投下「不贊成罷免」。

趙少康表示，如果立法院真像曹興誠說的，31個國民黨委員都聽中國國家主席習近平指示，如果今天幾百萬選民都是受中共統戰而反對罷免，那台灣早就完蛋了，還等得到今天？曹興誠真的以為只有自己最聰明，其他人都是傻瓜？都可以任他擺佈？

趙少康認為，什麼都推給「抗中保台」做護身符已經過時了，抹紅在野黨的邊際效應已經快速遞減了，曹興誠有什麼政治企圖我不知道，但他如果還是只會用給在野黨戴紅帽子這一招半式走江湖，不但會害了民進黨，也會害了台灣。民進黨如果腦筋清楚，就不要跟著曹興誠起舞，趕快跟曹興誠劃清界線，否則尾巴搖狗的後果就是尾大不掉。

趙少康說，曹興誠到現在還以「31:0」沾沾自喜，他難道不知道司法介入多深？寒蟬效應多大？國民黨被羈押了多少黨工幹部？如果北投士林的張克晉領銜人不是受到威脅臨陣脫逃，吳思瑤今天也篤定會被罷免。

趙少康表示，曹興誠以為自己鈔票多就可以為所欲為，想在台灣掀起腥風血雨，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，今天說823第二梯次罷免他不玩了，完全就是始亂終棄。民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠尾巴咬狗了。

選民選民進黨做執政黨，不是每天花拳繡腿耍虛招，或只想如何多騙選票、多撈鈔票，要實實在在的把國家治理好，不要老想轉移責任，才是正辦。