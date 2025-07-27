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王婉諭面對大罷免「這就是民主」：不會因一次投票就走入深淵

▲▼時代力量 王婉諭 世代共好協會舉行 吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免結果出爐後，時代力量黨主席王婉諭發文表示「這就是民主」，強調即便結果不如預期，仍要誠心尊重、虛心接受，這才是民主社會最美麗的樣貌。她感謝過去一年堅持不懈的公民團體，也呼籲大家繼續守護台灣，強調「民主從來不止於投票的那一刻，而是日復一日、相互守望的過程。」

王婉諭在文中表示，不論結果是否如願，是否與自己相信的價值一致，都要誠心尊重、虛心接受，那才是民主社會最美麗的樣子，「因為我們深愛的，始終是這個國家；我們所相信的，始終是每一個人都能自由選擇的制度。」

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她感謝這一年來堅持不懈的公民團體，「你們在街頭奔走、在巷弄發聲，為台灣社會上了一堂難能可貴的公民課。」她也表示，「我們可以失望，可以難過，因為那些眼淚，是我們深愛這片土地的證明。」

王婉諭真心希望民眾不要因此停止對台灣的關心，仍然要持續關心政治、繼續注視國會的一言一行，「因為，民主從來不止於投票的那一刻，而是我們日復一日、相互守望的過程」、「這個國家，不會因為一次投票就走入深淵。這個社會，也不該因為一次投票就停止對話。」

她相信，朝野對話、國家團結的前提，是一個願意彼此傾聽、對話、理解的國會，期許未來的國會，能夠記得人民的期盼，找回理性與謙卑，實踐真正的監督與制衡。最後感性直呼，「無論前方還有多少風雨、多少波折，這座海島上的冒險者們，都會帶著不被折服的勇氣與柔軟，繼續前行。」

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