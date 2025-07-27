游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對726全台大罷免的結果，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，有三個最重要的因素：第一，台灣主流民意強烈反對大罷免行動；第二，中心訴求不靈；第三，罷團選錯戰場，犯了兵家大忌。

游盈隆歸納三個因素：第一，是台灣主流民意強烈反對大罷免行動。他認為，所形成的全國或罷區的政治意見氣候，明顯不利大罷免，是客觀的事實。

游盈隆表示，第二是中心訴求不靈。他說，過去七個月，罷團提出許許多多、形形色色的罷免藍委理由，但歸納起來有三個中心訴求：一、毀憲亂政；二、反共護台；三、對台灣未來的憂慮。

游盈隆指出，根據台灣民意基金會七月民調，針對這三個中心訴求做了全國性調查，並得到以下發現，在毀憲亂政方面，四成一基本上同意「國民黨籍立委所作所為大都是毀憲亂政，所以應該被罷免」，四成九不同意；在反共護台方面，三成六基本上相信大罷免有助於「反共護台」意識的提升，五成三不認為；在亡國感方面，三成八基本上對「大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰」的說法有同感，五成四沒有同感。

游盈隆表示，罷團的三大中心訴求都沒獲得多數民意的支持。如果進一步只從罷區看則顯示，支持比例更低，不支持比例更高，「一言以蔽之，罷團推動大罷免的中心訴求只獲得少數人的共鳴，不足以成氣候」。

此外，游盈隆指出，「反共護台」雖然是台灣人的高度共識，但明顯過半數的人不認為「大罷免有助於提升反共護台意識」。他說，也就是在大多數台灣人眼中，「反共護台的目的神聖，並不能正當化大罷免手段的不當」。因此，以大罷免失敗推論出反共護台或抗中保台訴求不再得民心，是明顯錯誤的解讀。

第三個因素是罷團選錯戰場，游盈隆認為這犯了兵家大忌。他說，罷團選擇在藍營地盤罷免藍委，先天上就處於不利的位置。這一點，罷團或綠營都沒有充分意識到這一點，罷團與綠營熱衷大罷免人士究竟是哪裡來的底氣和信心，竟然相信可以在深藍選區罷免掉深藍立委。

游盈隆表示，同樣的道理，在深綠選區罷免深綠立委，一樣困難重重。仰攻，是軍事術語。孫子兵法中說，對在高地防禦的敵人，不可以仰攻。罷團和綠營明顯犯了兵家大忌。