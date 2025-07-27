大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」：要排富

▲外界質疑，這次罷免失敗，與普發現金有關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

726罷免國民黨大獲全勝，不少人猜測與普發現金有關，而此次也在罷免名單中的立委王鴻薇，她承諾一定會讓全民領到一萬。相較民進黨與罷團正處於士氣低迷，前立委謝欣霓突然喊出，既然這一萬這麼重要，「更應該要加碼為5萬元，並排富！」

24席藍委在這次大罷免全壘打過關，更在任內獲得無敵星星，根據《公職人員選舉罷免法》規定，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案。

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對於國民黨能大獲全勝，外界質疑與普發現金有關，王鴻薇回應，包括普發一萬、虐童致死最高判死刑、勞工假都是福國利民的法案，這些立法院所通過的法案，行政院就該落實執行。

如果行政院提出覆議，王鴻薇喊話，我們在野黨立委們一定會全力阻擋，並允諾一定讓全民領到普發一萬元。

對此，前立委謝欣霓今（27日）在臉書發文，「既然一萬元這麼重要，我認為行政院在總金額不變的情況下，更應該要加碼為五萬元，並排富。」

該文引發網友熱議，「應該排富，小學生以下加碼」、「這招留著2026選舉用」、「最好年年發」、「真的覺得把原因推給這一萬元，那就是完全不知道要檢討自己了」、「不怕萬一，只怕一萬啊」。其中有人追問，「真的是一萬元的問題？」謝欣霓回應，「當然不只！」