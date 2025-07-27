拚今年秋季川習會！川普擬「10或11月」訪中　官員曝談判進度

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普有意於今年秋季出訪中國，並尋求與中國國家主席習近平會晤，但9月行程初步已遭排除。港媒引述消息人士指出，北京與華府當局正協商安排川普於10月或11月起成出訪中國，並可能在亞太經濟合作會議（APEC）進行高層對話。

根據《南華早報》報導，儘管目前美中雙方尚未達成最終共識，但美中高層官員已展現合作意願，積極推動川普今年秋季訪中。據悉，川普可能在APEC峰會之前先行訪中，亦有可能選擇10月30日至11月1日出席由南韓慶州舉辦的APEC峰會會場與習近平會晤。

儘管外界先前關注，川普是否會出席中國9月3日在北京舉行的抗戰勝利80週年閱兵活動，但消息人士已明確表示「9月已不在川普考量之列」，顯示行程協調尚須時間。日本媒體先前也曾披露，中方原擬邀請川普參與閱兵儀式，但目前看來邀請已未被納入正式行程。

報導提到，本月稍早中國外交部長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在馬來西亞吉隆坡首次進行面對面會晤，雙方均形容此次會談「比預期更正面」，也為未來川習會鋪路。該次會談被視為兩國高層互動的重要基礎，有助於穩定美中關係，並促進領袖級峰會的可能性。

川普過去多次公開表示，希望與習近平見面，甚至表態願意親訪北京。儘管兩國關係仍存分歧，但近期雙方溝通頻繁，顯示美中有意在年底前恢復更高層級的戰略互動。