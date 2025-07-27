美沃爾瑪爆隨機傷人！　歹徒持刀狂刺11人

BREAKING: Ten people have been reported to be injured after a st*bbing at a Walmart in Traverse City, Michigan.



A local posted on Facebook saying:



“a foreign guy just lost it on random people in the produce and grocery area. African American guy pulled a hero move and pulled… pic.twitter.com/5N51Z7UqVh — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 26, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國密西根州特拉弗斯市（Traverse City）一間沃爾瑪（Walmart）26日驚傳隨機持刀攻擊事件，一名男子持摺疊刀樣式的武器，在店內攻擊顧客，造成11人受傷，其中3人已接受手術治療。目前嫌犯已被警方拘留，動機仍在調查中。

▲沃爾瑪超市發生隨機刺人事件。（圖／翻攝X）



CNN報導，密西根州警第六區的消息指出，案發地點位於特拉弗斯市的沃爾瑪，當地治安單位大特拉弗斯郡（Grand Traverse County）警長辦公室已展開調查。警方在社群平台X表示，「嫌犯目前已被拘留，更多細節尚待釐清。」

儘管目前不清楚實際受害人數，當地的曼森醫療系統（Munson Healthcare）在臉書貼文指出，院方正治療11名來自該起事件的傷者，但未提供進一步的傷勢細節或患者狀況。

聯邦調查局（FBI）也已介入支援調查。FBI副局長邦吉諾（Dan Bongino）在X上證實該局人員正前往現場提供協助。

沃爾瑪發言人赫斯（Kim Hess）受訪時表示，該公司正與警方合作，目前將所有提問交由警方回應。這起事件發生的特拉弗斯市位於密西根州北部，距離大急流城（Grand Rapids）約225公里。CNN已就事件向大特拉弗斯郡警長辦公室、密西根州警和曼森醫療系統進一步查詢詳情。