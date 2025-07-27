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大罷免全數未過　美學者：政治對立恐削弱國安

▲▼726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣「大罷免」首波登場，結果出爐後引發國際學者熱議。針對24名國民黨立委的罷免投票26日開票，全數未通過。多名美國學者點出，島內政治對立日益激化，已對國家安全造成潛在危機，呼籲朝野尋求妥協，避免在面對北京壓力與台美關係挑戰時顧此失彼。

根據《中央社》報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）直言，台灣政治高度極化「對國家安全造成傷害」，她強調在民主國家中政黨分立並不罕見，但執政黨與在野黨「需要尋求妥協，強化治理，為人民帶來更好成果」。

此次罷免起因於2024年國會版圖重組後，國民黨與民眾黨以人數優勢推動國會職權修法，引發民間反彈。民團陸續發起罷免行動，鎖定藍營立委。首波罷免與新竹市長高虹安案同日投票，最終全數未過門檻，國民黨國會優勢得以維持。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）亞洲計畫非常駐研究員傅利曼（Joshua B. Freedman）分析指出，自去年總統及立委選舉以來，朝野對立加劇導致政府陷入近乎停擺。

他預測，挺過罷免的藍營立委可能更強硬反對民進黨，「任何妥協的可能性恐怕一開始就注定失敗」。他更直言，當台灣政治領袖深陷政黨角力，「將難以制定有效策略面對北京壓力，也無法妥善處理與華府之間的關係」。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）則持不同觀點，認為罷免全數未過門檻，反而避免台灣民主體制出現「罷免成為常態」的危險先例，長遠來看「對所有政黨都有利」。

對於結果，藍白陣營齊聲稱「這是人民的大勝利」，並要求總統賴清德為「惡罷」道歉。賴清德則感謝公民展現的民主力量，重申執政團隊會更審慎反思、期盼朝野攜手向前。民進黨秘書長林右昌也說，民進黨將虛心接受，持續調整。

接下來，第二波共7案罷免投票預計8月23日登場，鎖定國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，後續動態備受關注。

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