大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠

▲在大罷免開始以前，有女網友發出祭品文，只要大失敗就每人一份雞排。（示意圖／記者許力方攝）

記者柯振中／綜合報導

726大罷免結果出爐，罷免案全數宣告失敗。對此，民眾黨新北市議員陳世軒宣布發雞排，也有一名女網友放下豪言請吃雞排，讓不少網友歪樓直呼「又有雞要受害了」。

大罷免結束以後，陳世軒立即在臉書上發文，「#柯建銘說沒去罷免都不是台灣人」，既然如此的話，他27日下午3點會在北新莊服務處發雞排，一共發放200份雞排及200杯甘蔗汁，好讓柯建銘口中的「外國人」品嘗。

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值得一提的是，在投票開始前，也有女網友在社群軟體上發下豪言，若是大罷免大失敗的話，那麼她將請在座的每人一塊雞排。貼文發布以後受到熱烈迴響，至今已有超過6.6萬人按讚。

發現事態不對勁以後，女網友趕緊再度發文，詢問眾人是否有推薦的雞排店，「這樣看下去我的荷包要扁掉了。」女網友最後補充，若有雞排店想自我推薦也可以。

貼文曝光以後，不少網友對此歪樓留言，「雞又成為最大受害者」、「又有雞要受害了」、「救命啊！雞是無辜的」、「雞：選是你們在選，贏是你們在贏，乾我們雞什麼事？豬排、牛排不行嗎」、「雞雞說關我什麼事…大罷免大失敗！」