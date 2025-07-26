快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

記者鄭佩玟／台北報導

罷免投票結果出爐，24位國民黨立委全數倖存，國民黨主席朱立倫今（26日）晚間率北市五席藍委表示，全國最偉大的台灣人民展現成熟民主，共同守護民主，任何人不能翻桌重選，不能選輸還要大惡罷，還要一黨獨大破壞民主，台灣人選擇安定，不是任何一個政黨的輸贏，而是台灣人大勝利！賴清德總統應該出面跟台灣人道歉，好好檢討，怎麼在全世界拚經濟時，台灣要做什麼？才能共同度過難關。

▲國民黨主席朱立倫擁抱藍委。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫指出，謝謝全國最偉大的台灣人民展現成熟民主，共同守護民主，任何人不能翻桌重選，不能選輸還要大惡罷，還要一黨獨大破壞民主，台灣人選擇安定，不是任何一個政黨的輸贏，而是台灣人大勝利，全世界都在看，民主能用這樣的方式翻盤嗎？台灣人民證明台灣是偉大成熟的，但很清楚，823還有7位國民黨立委面臨罷免，衷心期待政治鬧劇到此為止，台灣不要再內耗跟惡鬥，好好拚經濟，這才是全民之福。

▲國民黨主席朱立倫向台灣人鞠躬道謝。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫也說，賴清德應該出面跟台灣人道歉，好好檢討，當全世界拚經濟時台灣應該要做什麼？才能共同度過難關，不要再有惡鬥的念頭，沒有人可以被隨便貼上愛台、賣台標籤，別再搞二分法，沒有人能隨意被出征，這才是我們熱愛的台灣！守住民主真諦，非常感謝人民願意出來投票，感謝過程中非常多辛苦的志工，大家在街頭巷尾不畏酷暑跟風吹雨打，力拚到底，感謝立法院長韓國瑜帶領的立委團隊將士用命，感謝藍營縣市長大家跟立委組成團隊，同舟一命一起打拚，感謝每一位幫忙的人，包括中廣董事長趙少康及前總統馬英九，還有民眾黨的朋友們共同反罷免。

朱立倫強調，明天還有很多事情要做，國民黨團經過這一戰，不會忘記初衷，每一天都要拚福國利民的法案，不畏強權跟掌控權勢的民進黨，一定站在人民這一方，謝謝全黨團結，823每一席都要守住，守護台灣的人民！