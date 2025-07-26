分析／大罷免大敗3破口　民進黨像被「抗中保台」寵壞的敗家子

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（26日）大罷免首波投票結果大失敗。罷團打了漂亮的31：0前哨戰，民進黨風光出場後卻變0：24的大潰敗，綠營大敗其來有自，從總統賴清德十講、行政院救災表現、黨中央的策略失據，縱然部分國民黨立委確實作法過當，民進黨像是被「抗中保台」四字慣壞的敗家子，將基層累積的資本揮霍一空。大敗後，也只輕描淡寫一句公民的力量，沒有一個願意承認敗戰、重整路線，告訴支持者改革方向的領導者。此時的民進黨似乎西裝穿太久了，彎不下腰，也忘了怎麼穿草鞋。

回顧整場大罷免運動，必須承認並不容易，罷免不是大選，是要在對方的優勢區插旗，民進黨也憂心後座力重，所以一開始選擇保持距離，除了柯建銘不斷喊大罷免大成功外，幾乎所有黨內民代都認為是空想；但罷團靠自己把最困難的地方挺過，一階段、二階段31：0的漂亮成績單，相較藍營罷免綠委一事無成，確實不簡單。

這些基層支持者什麼都不求，只想用自己的方式幫助國家、義無反顧參加每場造勢宣講。看到罷團的成績單，民進黨必須給激憤的支持者交代與回應，但正式入場後，苦戰的罷團志工期待蓋世英雄到來，卻是看著滿面春風的民進黨民代進退失據、頻頻失血。從風災的救災表現、總統賴清德十講、普發一萬現金議題的連連失言，都成為藍營鎖定的破口。在國民黨成功拉抬到藍綠對決局勢後，罷團難以招架，民進黨更是毫無還手能力，最終迎來大罷免大失敗，徹底虛耗基層支持者的動能與熱情。

綠營潰敗其來有自，從賴清德十講岔題，沒有複製四大公投府院黨宣講戰力。行政院在藍白多數壓制下，論述對抗能力弱，閣員狀況又多，救災表現也不及格。最後黨的部份，祕書長林右昌一開始就對罷免消極以對，後期頻戰花蓮、而非把必要戰力放在機會更高選區，更沒有發揮黨部組織動能，紮實地從村里動員選票。反而是國民黨當作大選在綁樁動員，高下立判。

蔡英文執政八年，建立了穩健、尋求社會最大共識形象；但賴清德上任後，民進黨像是被「抗中保台」四字慣壞的敗家子。縱然部分國民黨立委確實作法過當，但民進黨對社會的想像還停留在十年前，更失去對社會脈動的嗅覺，以為可以靠著口號跟開開直播當網紅一呼百諾，而不是朝堂說理、勤懇耕耘；民進黨忘了民眾最在乎的還是柴米油鹽跟社會安定，剛愎自用的賴政府不僅被多數民意狠狠教訓、更寒了支持者的心。

而在大罷免徹底潰敗後，民進黨秘書長林右昌、黨團幹事長吳思瑤召開了記者會。理論上是敗戰檢討，但面對記者追問是否請辭負責，林右昌淡淡表示，這不能被簡化為政黨之間的勝負。對於結果，我們有責任更審慎反思社會反應，盡速調整步伐、回應人民期待。

敗軍之將不可言勇，且潰敗至此又沒有肩膀承擔，如何在敗戰之後挽回人民信賴？罷團打了漂亮的31：0前哨戰，民進黨風光出場後卻變0：24的大潰敗，綠營支持者現在需要的不是文青語言、不是推諉卸責，而是一個願意承認敗戰、重整路線，告訴支持者改革方向的領導者。然而，此時的民進黨似乎西裝穿太久了，彎不下腰，也忘了怎麼穿草鞋。如此推諉，也許下周面對支持者又是同樣的「抗中保台」、中共介選吧。