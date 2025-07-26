南鯤鯓國運籤早預言「罷免白忙」！侯漢廷：民進黨用盡心機一場空

▲726大罷免今（26日）首波投票落幕，最終大罷免大失敗。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣史上最大規模罷免投票結果26日揭曉，首波24件國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案「未有一人遭到罷免」。對此，台北市議員侯漢廷指出，其實今年南鯤鯓代天府的國運籤早就預言了大罷免的結果，「用盡心機一場空，指的就是發起罷免的民進黨」。

侯漢廷今天在節目大新聞大爆卦表示，這次大罷免的結果其實就如同今年初南鯤鯓代天府的國運籤，當時的下下籤告訴大家「你用盡心機總未安」，到最後就是一場空、白忙一場，這就象徵了今年大罷免，花了這麼多時間、金錢、人力、物力、財力配合民進黨搞大罷免，最後改變的就只有讓台灣的社會更加對立，「用盡心機一場空，指的就是發起罷免的民進黨」。

南鯤鯓代天府今年廟方抽出籤文為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」，廟方說明「字面上來說，是下籤、下下籤」。其中第三句「任他改求終不過」，籤詩粉專「興趣使然的解籤師」當時分析，所謂的「改求」與2025年台灣政壇的主旋律息息相關，就是「大罷免」。「詩文裡的『改求終不過』，可以解讀為即使發起『大罷免』，最終罷免跟補選結果出爐後，國會席次即使有變動也不會太大，仍維持目前『三黨不過半』的情況。」