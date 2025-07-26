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分析／賴清德猶抱琵琶半遮面　袒胸露背笑迎「罷團」卻又欲就還推

▲▼民進黨第21屆第2次全國黨代表大會28日舉行，現任黨主席賴清德及謝長廷、許信良等多位大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

文／陶本和

726大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終。民進黨中央與兼任黨主席的總統賴清德在這一局，從一開始就定調扮演「罷團側翼」的角色，但也正是這個角色，讓黨在攻防的使力上顯得格外尷尬。回顧這一年來，執政團隊在支持罷團的行動力上，想袒胸露背笑迎春，卻又欲就還推，好似猶抱琵琶半遮面；匪夷所思的是，就連大失敗了，竟然沒人負起政治責任，獨留滿座罷團掩而泣，身為執政者當公民後盾的擔當去哪了？

打從公民團體在街頭拉人簽連署之初，民進黨的角色如何定義，一直是個尷尬的命題。賴清德何時要「大出場」，當然也是社會各界矚目的焦點，本來「賴系」的民進黨立委林俊憲拋出，「通過第二階段，民進黨就要投入」時，外界以為是設下一個開戰的節點，但沒有想到的是，民進黨跟公民團體的合作關係，一直處於尷尬的曖昧中，總在介入與不介入之間。

後來，民進黨的定調是當「罷團最大側翼」。可是民進黨中央黨部仍然消極以對，缺乏在組織戰、文宣上通盤的整合能力與規劃。林右昌身為黨秘書長當然首當其衝，後來所發生的事情大家也不陌生，罷團的精神領袖曹興誠對林右昌拍桌子幹譙，還一狀告到賴清德那兒去。

黨中央助力貧弱的指責出來後，林右昌則率隊親征花蓮，扛出「擒賊先擒王」的旗幟。或許，罷免傅崐萁成功，可以振奮軍心，但是罷免團體四散各地，缺乏系統性的整合，黨中央未能扮演穿針引線的角色，實在難辭其咎。

至於執政團隊方面，行政院的論述力道溫吞，唯有藍白聯手大砍總預算時，成功串聯各部會，透過製作圖卡，搭起一波比較像樣的文宣攻勢。至於總統府方面，賴清德親自拋出「團結國家十講」，即便嘴巴不說是為了助攻大罷免，但明眼人，或有一點政治基本常識的人都知道，其醉翁之意根本不在酒。

不過，賴清德的「團結國家十講」，到底團結到了誰？從結果來看，團結的似乎是國民黨。原因也很簡單，本來國民黨面對的是四散的公民團體，找不到真正有利的靶心，賴清德此時的大登場，反而給對手樹立了鮮明的靶心。國民黨的火力集中了，但民進黨仍無力統合公民團體，組織戰更無法給予實質幫助，公民團體聲量再大，仍舊是一盤散沙。

令人錯愕的是，當確定大罷免大失敗時，民進黨政府的態度竟然是「切割」，強調大罷免活動是公民團體發起，甚至從總統府以降，乃至民進黨中央黨部，沒有任何一個人負起政治責任。

外界想問的是，大多數的公民團體應該都是民進黨的支持者，假如今天換個角度，大罷免大成功的話，難道民進黨政府樂得伸手收割，然後惺惺作態地說「都是公民團體的功勞」？這會不會太噁心？身為執政者，切割公民團體應該不太好吧，那個不論成敗都該當公民團體後盾的擔當呢？

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