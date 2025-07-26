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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德感謝公民力量：不是某一方的勝利　也不是另一方的失敗

▲▼總統賴清德赴南部勘災。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

726大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終。總統賴清德晚間表示，今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗。罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利。他感謝公民的力量，「你們的力量沒有白費」。

賴清德表示，今天台灣人民再一次行使憲法所賦予的權利，展現決定。對於投票的結果，大家都應該尊重接受。不論是支持罷免，或者反對罷免，我要向所有行使公民權利的國人朋友表達感謝。我也要感謝所有投入選務工作的人員，讓今天的投票作業，能夠完成。

賴清德說，今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗。罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利。儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定。這正是民主台灣最珍貴的地方。

賴清德指出，在這個過程中，有超過130萬人，親手在連署書上，一筆一畫寫下了他們對國家的期盼；在今天，更有數百萬人，親自走進投票所，一票一票投下他們心中的選擇。

賴清德說，回顧這一年多來，有許多公民挺身而出；在最後幾天，更有許多人不辭千里返鄉投票。這段期間，許許多多的人在大雨中彎腰收連署書，在豔陽下行腳發傳單，在下班後奔赴街頭，在假日時堅守路口。大家不是為了仇恨誰，而是因為熱愛我們的國家。

賴清德感謝公民的力量，你們的力量，沒有白費。是你們，讓人民的公僕回到地方謙卑請託；是你們，讓被不合理刪凍的國家預算順利解凍。你們的吶喊喚醒了沉默多時的公民社會；你們的行動，也提醒了每一個政黨的政治人物，都有對國家的忠誠義務，並且無時無刻接受人民的監督；也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量。

賴清德說，因為你們的行動，在在提醒執政者，提醒民意代表，我們民主自由的憲政制度，不是為了創造權力而存在，而是為了限制權力而奮戰。

賴清德表示，選舉和罷免都會有結果，但台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌。只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。他說，今天過後，我們還有許多挑戰，但我們要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家。

賴清德強調，執政團隊的責任，是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。他期待，朝野政黨不分立場、社會各界不分彼此，持續守護我們民主自由的憲政體制，捍衛我們的國家。讓我們攜手努力，團結向前。

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