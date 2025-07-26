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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／國民黨24席立委全挺過　賴清德團結十講成自毀大罷免關鍵

▲▼國民黨主席朱立倫率領執政縣市首長與立委一起以手勢比出「不同意罷免」。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨反罷免大成功。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免首波投票今（26日）舉行，民進黨團總召柯建銘曾經揚言，大罷免大成功，國民黨一定會被掃進歷史灰燼中壽終正寢，然而最終結果卻是24位藍委全數挺過大罷免。國民黨雖於過程中經歷司法問題纏身、反制無力等困境，但卻未如外界預期般潰敗，藍營激喊「罷免成對賴清德不信任投票」策略奏效，而賴清德團結十講成罷免空戰破口、戰線拉長罷團出現疲態、阻發現金讓政治凌駕民生，成為民進黨自毀大罷免三關鍵。

面對這場史上最大規模的大罷免，國民黨一直處於挨打狀態，尤其反制罷免綠委失敗，再加上全台各地方黨部因為幽靈連署問題，不是被抄，就是黨工被關，確實讓黨內對這場罷免戰難以樂觀，面臨被罷免的藍委壓力更是可想而知。不過藍營雖居於劣勢，主導罷免的民進黨，在罷免過程中反覆傳出操作過當、地方對立升溫的情況，反而激化了中間選民與藍營鐵票的反彈心理，使原本有機會搖動的邊緣立委，轉而獲得基層加持。

國民黨人士開玩笑表示，反罷免成功最大功臣就是賴清德總統，「團結十講」經常語出驚人，前四講中每一講都引發爭議話題，光是「要透過選舉罷免打掉雜質」這句話，就已掀起在野支持者不滿情緒，讓國民黨可以精準對焦，在空戰上反守為攻，全軍出擊，綠營媒體及側翼也必須回應，將資源集中在賴開講的攻防上。

就空戰而言，藍軍找到破口進攻，綠軍一旦被牽制在戰場上，也可緩解個別立委之前承受的空戰攻擊。賴清德開講讓這場大罷戰藍軍終於找到綠軍唯一、且是最主要的候選人，賴雖然鞏固了綠營支持者，但也讓自己的仇恨值瞬間升高，成為藍軍共同的敵人，對賴清德的不信任投票成為藍軍好不容易找到的共同訴求。罷免戰回歸藍綠對決，對藍營優勢選區抗罷絕對有利，抗罷後其的論述主軸逐漸重回「投下不同意罷免票，就是對賴清德的不信任投票」，順利點燃藍軍的仇恨與危機感，以此衝出投票率。

同時，也因整個罷免期程過於冗長，罷團後期逐漸出現疲態，由於罷免志工多半上班族，年輕人不像當年太陽花時期多，投票在即，罷免動員場多，但志工不足，連向警局申請場地、插旗掛燈桿流程，領銜人也只能親自接洽，頗有強弩之末態勢，外加國民黨展開強烈反制，要藍委回到選區展開陸戰，碰到組織場，罷團很難深入敵營，有時必須靠民進黨協助，但許多地方型議員在選區藍綠通吃，也不想得罪人，有些人則持事不關己心態，這些都不是民進黨中央可以叫得動，協助力道有限。

阻擋還錢於民成為大罷免失敗最後一根稻草，藍白聯手三讀通過「普發現金1萬元」法案，民進黨反酸「債留子孫」，行政院打算不編預算或聲請釋憲來解套，卻要等726大罷免後再杯葛，就是怕激怒更多民怨，但問題是，前總統蔡英文就曾普發現金6000元，難道蔡政府是債留賴政府？民進黨政府狂燒上兆元預算搞綠電，卻不檢討光電不法利益才是「債留曾孫、禍害千年」，企業老闆不缺1萬元，買一次菜也不會花到一萬元，政府高層竟不懂基層百姓嗷嗷待哺的心。

回顧反罷免歷程，國民黨雖然起初在罷免攻防節奏上顯得遲疑，黨中央與立法院黨團溝通一度混亂，但在後期國民黨縣市長大咖，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜於周末輪番站台藍委造勢、助講，逐步建構起一套「市長牌防罷免機制」，不僅訴諸情感牌，也精準鎖定支持者進行投票動員，最後幾天造勢更是狂打「大罷免可當成對賴清德的不信任投票」，訴求只要有夠多的選民投下「不同意罷免」票，最終策略雖然不足以罷掉賴清德，卻可以阻止民進黨繼續怠惰濫權。國民黨從防線潰散的焦慮到反罷免大成功，對黨內士氣與外界觀感都帶來不小提振，並持續維持國會過半的優勢。

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