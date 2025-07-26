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薇帕豪雨致災！花蓮2農作物劣化嚴重　每公頃可補助2萬8千元

▲▼花蓮縣政府、花蓮區農改場及農糧署東區分署會同現勘，均已達現金救助啟動標準。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府、花蓮區農改場及農糧署東區分署會同現勘，均已達現金救助啟動標準。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受薇帕颱風豪雨影響，花蓮光復鄉、玉里鎮高粱有穗上發芽、光復鄉大豆有籽實劣化等災情，經縣府、花蓮區農改場、農糧署東區分署23日會同現勘，光復鄉大豆被害面積30公頃、損害程度30%，高粱被害面積4公頃、損害程度30%，玉里鎮高粱被害面積2公頃、損害程度30%，均達現金救助啟動標準。農業部25日公告玉里鎮高粱、光復鄉大豆、高粱為薇帕颱風農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，颱風來襲期間即請各單位注意本縣農友的農作情形，更是第一時間責成農業處與各單位掌握災情，並迅速啟動勘災機制。受災農友可自114年7月26日起至114年8月8日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲▼花蓮縣政府、花蓮區農改場及農糧署東區分署會同現勘，均已達現金救助啟動標準。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，「高粱」、「大豆」救助額度每公頃為2萬8,000元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚再次呼籲，請符合申請資格的農民儘速於8月8日前前往公所辦理，切勿延誤權益。她也提醒，農友如有發現農作受天然災害影響，請即時向當地公所通報，並可多加利用農業部開發之「農產業天然災害現地照相App」，記錄災損情形，以利公所查證作業；同時請基層公所積極動員勘查與拍照取證作業，加速後續復耕與救助流程，共同守護農民權益與農業生產安全。

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