不斷更新／北市罷免！賴士葆差距最大「不同意領先2萬多票」

▲北市共有5名中國國民黨籍立委被提出罷免案。（圖／ETtoday新聞雲）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免首波投票今（26日）登場，台北市共有5名中國國民黨籍立委被提出罷免案，包括第3選區的王鴻薇（中山區及松山區20里）、第4選區的李彥秀（內湖區及南港區）、第6選區的羅智強（大安區）、第7選區的徐巧芯（信義區及松山區13里）、第8選區的賴士葆（文山區及中正區10里）。《ETtoday新聞雲》為您一次整理北市5立委開票狀況。

縣市 被罷免人 選區 同意罷免門檻 同意票 不同意票 結果 台北市 王鴻薇 第3選區 68578 56619 62170 開票中 台北市 李彥秀 第4選區 77972 53968 71653 開票中 台北市 羅智強 第6選區 57246 39465 51273 開票中 台北市 徐巧芯 第7選區 55785 49758 59657 開票中 台北市 賴士葆 第8選區 61189 44741 69152 開票中

為您補充，本次罷免案，北市5名立委的投票人總數與門檻，第3選區（中山區及松山區20里）的投票人總數為27萬4312人，25%同意票門檻是6萬8578票；第4選區（內湖區及南港區）的投票人總數為31萬1887人，25%同意票門檻是7萬7972票；第6選區（大安區）的投票人總數為22萬8981人，25%同意票門檻是5萬7246票；第7選區（信義區及松山區13里）的投票人總數為23萬1139人，25%同意票門檻是5萬7785票；第8選區（文山區及中正區10里）的投票人總數為24萬4753人，25%同意票門檻是6萬1189票。

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公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選區選舉人總數1/4以上為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足規定數額者為否決。另外，實際開票結果仍以中選會公告為主。