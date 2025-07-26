不斷更新／北市罷免！賴士葆差距最大「不同意領先2萬多票」

▲北市共有5名中國國民黨籍立委被提出罷免案。（圖／ETtoday新聞雲）
記者鄺郁庭／綜合報導
大罷免首波投票今（26日）登場，台北市共有5名中國國民黨籍立委被提出罷免案，包括第3選區的王鴻薇（中山區及松山區20里）、第4選區的李彥秀（內湖區及南港區）、第6選區的羅智強（大安區）、第7選區的徐巧芯（信義區及松山區13里）、第8選區的賴士葆（文山區及中正區10里）。《ETtoday新聞雲》為您一次整理北市5立委開票狀況。
|縣市
|被罷免人
|選區
|同意罷免門檻
|同意票
|不同意票
|結果
|台北市
|王鴻薇
|第3選區
|68578
|56619
|62170
|開票中
|台北市
|李彥秀
|第4選區
|77972
|53968
|71653
|開票中
|台北市
|羅智強
|第6選區
|57246
|39465
|51273
|開票中
|台北市
|徐巧芯
|第7選區
|55785
|49758
|59657
|開票中
|台北市
|賴士葆
|第8選區
|61189
|44741
|69152
|開票中
為您補充，本次罷免案，北市5名立委的投票人總數與門檻，第3選區（中山區及松山區20里）的投票人總數為27萬4312人，25%同意票門檻是6萬8578票；第4選區（內湖區及南港區）的投票人總數為31萬1887人，25%同意票門檻是7萬7972票；第6選區（大安區）的投票人總數為22萬8981人，25%同意票門檻是5萬7246票；第7選區（信義區及松山區13里）的投票人總數為23萬1139人，25%同意票門檻是5萬7785票；第8選區（文山區及中正區10里）的投票人總數為24萬4753人，25%同意票門檻是6萬1189票。
公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選區選舉人總數1/4以上為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足規定數額者為否決。另外，實際開票結果仍以中選會公告為主。
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