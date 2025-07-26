「民主桌子不會輕易翻覆」　蔣萬安率5藍委鞠躬：今天沒有勝利者

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免投票今（26日）下午4時開票，目前北市5名藍委的不同意罷免票領先中。對此，台北市長蔣萬安表示，今天這場投票讓大家看見，民主桌子不會輕易翻覆，人民眼睛會分辨標籤真假；今天所有守住的委員必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北跟台灣努力。

▲蔣萬安率5位藍委深深鞠躬。（圖／記者湯興漢攝）

台北市長蔣萬安、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽26日傍晚6時20分，在國民黨台北市黨部陪同台北市5藍委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀一同受訪。

蔣萬安表示，感謝所有今天走進投票所的每位市民朋友，你們都是台灣民主實踐過程的一部分，是台灣人最可貴力量。他要謝謝堅守岡位的選務人員，因為有你們才讓今天民主投票過程順利有序，非常圓滿。

蔣萬安說，謝謝國民黨主席朱立倫跟中央黨部所有人，謝謝戴錫欽跟市黨部夥伴，更要謝謝台北市黨部主委黃呂錦茹打下深厚基礎；今天這場投票讓大家看見，裡面分歧可以辯論、意見不同可以對話，民主桌子不會輕易翻覆，人民眼睛會分辨標籤真假。

蔣萬安表示，今天所有守住的委員，他也認為必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北跟台灣努力；今天在這裡，沒有勝利者，只有更大的責任，「我們無法控制外面的風雨」，但可以永遠選擇同舟共濟，「我們不能分裂」，必須攜手面對許多艱困挑戰，無論能源政策、關稅變局或地緣政治，不能內耗，必須做好準備，正是迎面而來的黑犀牛。

蔣萬安說，最後今天過後，衷心期望台灣社會可以一步步彌合傷口，回到初心，找回美麗善良、團結的台灣，也衷心期盼朝野能直接面對人民，透過今天投票結果誠心反思，攜手面對接下來許多困難挑戰，為深愛的的台灣、中華民國努力。

記者會最後，蔣萬安、戴錫欽帶著五位藍委深深一鞠躬；而支持者聲音響徹台北市黨部。