國民黨台中黨部嗨喊25：0　盧秀燕子弟兵：民主要包容雜質

▲國民黨台中3席立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔在黨部合體。（圖／記者許權毅攝）



記者鄧木卿、許權毅／台中報導

大罷免大失敗！國民黨24席立委與新竹市長高虹安罷免案未通過。台中市長盧秀燕3名子弟兵都保住，稍早3人齊聚黨部，接受黨工職歡呼。黃健豪說，民主要包容各種雜質。

黃健豪指出，今天真的是雨過天晴，早上台中各地區都下著大雨，非常擔心投票率，10點過後雨就停了、放晴，回報的投票率也逐步攀升，投票率五成將近六成。去年1月選完那一刻，所有民代都期待有4年可以好好做事，卻耗了一年在罷免案，希望民進黨政府，可以好好思考台灣未來。

黃健豪也說，同意罷免的市民朋友，民主得過程本來就很多不同意見，民主要包容各種雜質、不同想法，後續大家如果有不同意見，民代還是以開放的心態好好溝通交流。

廖偉翔說，感謝大家繼續讓我們為大家服務，讓我們為地方、台中、國家服務，也特別感謝今天風雨無阻，站出來投票的鄉親，對我們的信任跟支持，未來會加倍為大家服務，最重要的是，要團結一致讓台中更好，所有的仇恨到此為止。

▲國民黨部支持者、黨工職情緒沸騰。（圖／記者許權毅攝）



羅廷瑋表示，這段時間我們在街頭、大街小巷聽到很多不一樣的聲音，都是化作我們會更加努力的地方，也希望把所有仇恨，停在投票，我們要團結台中、團結台灣。

羅說：「我愛這片土地、愛這個國家，後面有關稅、有匯率、勞工薪資、高房價都在面臨，我們是你選出來的立委，台中我們會扛起來。」

台中市長盧秀燕並未現身，稍早以聲明對外表示，台中市今天順利完成投票，她對全體市民家人、所有參與選務及警察同仁表達由衷的感謝。市民家人勇敢投票，做出選擇，這正是集結眾人之力，匯集成民主力量，所有從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇。

盧秀燕說，選舉後，所有從政者更應該不分黨派，努力消除仇恨、修復感情，共同促進國人團結，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓國家穩健前進。