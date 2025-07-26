守住立委席位！徐巧芯鬆口氣：終於不用再聽綠委喊大罷免大成功

記者柯振中／綜合報導

大罷免開票作業持續進行中，國民黨台北市第三選區立委徐巧芯守住立委席位，讓支持者鬆了口氣。對此，她也在臉書上有感而發，指稱終於不必再一直聽到綠委喊「大罷免，大成功」這句話，「好啦，不囉嗦，禮拜一開始，繼續認真上班！」

▲國民黨立委徐巧芯成功守住立委席位。（圖／記者蘇晏男攝）



徐巧芯在臉書上向信義、南松山的選民致謝，「我們做到了！這是真正的民意展現」，選民們透過手中一票又一票的選票，證明人民需要監督政府的力量，而非無止盡的分裂與鬥爭。

徐巧芯質疑，浪費了這麼多民脂民膏、時間及民生需求，如今大惡罷終於落幕，「賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？」

▲國民黨立委徐巧芯成功守住立委席位。（圖／記者蘇晏男攝）



回想罷免案的所有過程，徐巧芯自知「無以回報」，只能用更認真的問政、服務，來向選民們表達感謝，「遭遇罷免，是很煎熬又折磨的過程，但我相信也把我打磨成更堅強的人。」

在文章的最後，徐巧芯也不禁吐槽，以後在立院的時候，終於不用再聽到綠委每次針對議題發言完，就加上「大罷免大成功」的口號，「被這句話騷擾了大半年，終於可以結束了，甚感欣慰！好啦，不囉嗦，禮拜一開始，繼續認真上班！」