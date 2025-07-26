反惡罷成功！趙少康要賴清德下台　「天下竟然有這麼蠢的執政黨」

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免首波結果今（26日）出爐，24位藍委與新竹市長高虹安的罷免案，從開票以來，皆呈現不同意大於同意的趨勢。對此，中廣前董事長趙少康表示，大罷免大失敗，賴清德總統應該負起政治責任，辭職下台，而行政院長卓榮泰表現荒腔走板，也應該立刻提出總辭，面對這樣的結果，他也不禁開酸，「天下竟然有這麼蠢的執政黨」。

趙少康表示，有史以來全世界第一次的無差別全面大罷免，賴清德及民進黨不但全面潰敗，更已經在我國的選舉史上留下最醜陋、最不堪的一頁，反惡罷則成功證明了「公道自在人心」。

趙少康認為，台灣的社會還是很有正義感，大罷免的結果，也告訴賴清德及民進黨「多行不義必自斃」，民進黨自己挖坑給自己跳，他沒想到，天下竟然有這麼蠢的人、這麼荒唐的執政黨。

趙少康指出，民進黨必須要虛心、誠心的與在野黨溝通、協商，因為民主制度就是在追求最大的可能，而民主精神就是要容忍異見盡量妥協。他也呼籲，賴清德、民進黨、側翼、青鳥不要再用抹紅打擊在野黨了，相信的人越來越少。

此外，趙少康說，他要請民進黨用治國能力與改革成果來說服選民，否則2028就是換人換黨執政的時候，而且賴清德發動的大罷免勞師動眾、勞民傷財，震驚國際。

趙少康直言，大罷免大失敗，賴清德如果還知道一點廉恥，實在應該負起政治責任，辭職下台也只是剛好而已，卓榮泰也表現荒腔走板，應該立刻提出內閣總辭，不要再誤國誤民。

最後，趙少康點出，大罷免大失敗是一面照妖鏡，照出讓最不堪的賴清德、柯建銘、曹興誠，不過，國民黨也不要自滿，要更努力，要知道這次藍白合是相當關鍵的，未來更要堅定「反共反台獨」的立場，以台灣的利益為最高的利益。