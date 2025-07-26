俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

▲俄羅斯官媒日前刊登尋人啟事，尋找普丁25年前合影的大陸小男孩。（圖／翻攝 今日俄羅斯微博）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯RT」17日在微博發布一則「尋人啟事」，盼尋找25年前與俄羅斯總統普丁首次訪華時合影的大陸男孩彭湃，經過多日後，這位當事人找到了！現為湖南建投六建集團高級工程師的彭湃昨25日公開回應，回憶2000年與普丁的溫馨相遇，還被親吻額頭。他說，「自己當時對『總統』沒有概念，覺得普丁更像是一位親切大伯」，並且坦言這段經歷深刻影響了他的人生軌跡。

《湖南日報》今（26）報導，7月17日，俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯RT」的微博發佈一則「尋人啓事」：想找到25年前，俄羅斯總統普丁首次訪華時，一同合影的那個中國男孩。

上述「尋人啓事」提到，2000年7月17日至19日，普丁以俄羅斯聯邦總統身份「首次」出訪中國。那次訪問中，普丁參觀遊覽完故宮後突然提議到北海泛舟。由於這是突發的日程安排，安保部門一時間十分緊張忙碌。當時，普丁越過執勤的武警，與一位叫彭湃的大陸小男孩互動，這一溫馨的畫面被攝影記者拍下。

▲普丁25年前「首次」訪華，當年合影的大陸小男孩彭湃真的找到了 。（圖／翻攝 湖南日報）

時隔25年，來俄羅斯的這則「尋人啟事」，真的找到當事人。這位名叫彭湃的大陸男孩，於2013年畢業於莫斯科國立汽車公路大學，現在是湖南建投六建集團市政公司高級工程師、工程技術部部長。

當時年僅11歲、來自湖南岳陽的彭湃正在公園遊玩，「那天上午，我們剛好在北海公園玩。突然看到湖面上很多人划船，還有人在拍照、攝像，原來是普京總統來了。」彭湃回憶說。

當時，一艘游船靠岸後，普丁下船後，十分精神地向遊客揮手致意，十分友好。彭湃被父親放在臨近湖面的石欄桿上，跟著一起興奮地揮手。

突然，普丁來了個90度『急轉彎』，穿過負責安保的武警，將彭湃從石欄桿上抱起，手搭著他的肩膀。「他親了我的額頭，還說了一句我當時聽不懂的俄語。」彭湃說。

彭湃還說，那時自己剛讀完小學五年級，對「總統」這個詞沒有太深的理解，只是揮舞著雙手，想見一見這位父親和遊客口中「很厲害的人」，但普丁對他還說更像是一位「親切的大伯」，也正是這次奇妙的際遇，他開始關注、瞭解俄羅斯。

多家陸媒今日也報導，「認識俄羅斯，到前往莫斯科讀研，都與這次相遇有著或淺或深的關係。」在接受記者採訪時，彭湃還以個人名義向普京發出邀請，「親愛的普丁總統，非常期待與您再次相見，非常期待您再次來到中國。」

▲與普丁25年前合影的彭湃現在是高級工程師 （中）。（圖／翻攝 湖南日報）

據了解，2007年，彭湃成功申請到俄羅斯總統獎學金，前往莫斯科國立汽車公路大學學習橋梁與交通隧道專業，這是俄羅斯公路交通運輸領域的高等職業教育最高學府。

2013年學成歸國，現在是湖南建投六建集團市政公司高級工程師、工程技術部部長。他與同事合作研究的新型橋梁欄桿，獲國家實用新型專利證書；他參與的長沙瀏陽河人行景觀橋項目，榮獲「2020—2021年度國家優質工程獎」。