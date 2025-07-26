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黑盒子尋獲！俄羅斯客機墜毀48死　失事原因待查

▲▼ 俄羅斯安加拉航空墜機。（圖／路透）

▲安加拉航空墜機事故造成48人罹難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）一架客機墜毀遠東地區阿穆爾州（Amur），機上48人全數罹難。俄羅斯當局25日表示，目前已經找到飛航紀錄器（flight recorder，俗稱黑盒子），將送往莫斯科進一步分析。

▲▼ 俄羅斯安加拉航空墜機。（圖／路透）

▲據信當時飛機正試著在厚厚雲層之中降落。（圖／路透）

莫斯科時報、法新社報導，這架失事的安托諾夫An-24型（Antonov An-24）客機起飛之後，先中停布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），接著飛往西伯利亞偏遠小鎮滕達（Tynda）。沒想到在第2次嘗試降落的時候，從雷達上消失，且事前並未發出求救訊號，也沒有通報任何技術問題。

後來，在距離滕達約16公里處的地方尋獲飛機殘骸，機上48人全數罹難，據信當時飛機正試著在厚厚雲層之中降落。

調查人員已針對墜機事故展開刑事調查，釐清究竟是人為疏失或是技術故障。俄羅斯民航局（Rosaviatsia）也表示，正針對安加拉航空進行調查，確認是否遵守航空安全規定。當局表示，罹難者家屬將獲得每人500萬盧布（約新台幣186萬元）賠償金。

▼調查人員已經展開調查，釐清究竟是人為疏失或是技術故障。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯安加拉航空墜機。（圖／路透）

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