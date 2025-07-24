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俄羅斯客機不明原因墜毀　州長證實「48人罹難」：全州哀悼3天

▲▼俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）。（圖／翻攝臉書Авиакомпания

▲俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）。（圖／翻攝臉書Авиакомпания "Ангара"）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯發生一起重大空難，安加拉航空（Angara Airlines）一架搭載48人的客機安-24（An-24）在阿穆爾州（Amur）墜毀，機上所有乘客及機組人員全部罹難。阿穆爾州州長奧爾洛夫24日證實消息，宣布為此哀悼3天。

據《美聯社》報導，該事故發生在距離目的地俄羅斯遠東城鎮廷達南方約15公里的山坡上。俄羅斯緊急情況部門表示，救援人員在現場發現燃燒的飛機殘骸，該客機為蘇聯設計的An-24雙螺旋槳飛機，由西伯利亞的安加拉航空公司營運。

飛機原定航線包括從哈巴羅夫斯克（Khabarovsky）出發，途經俄中邊境的布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），最終抵達廷達（Tynda）。

事故發生時的具體原因尚未明朗。俄羅斯媒體援引緊急服務部門匿名消息指出，墜機時天氣惡劣可能是原因之一。此外，也有報導稱該飛機已有近50年機齡，根據飛機尾號信息推測其老舊程度。

根據俄羅斯國家媒體釋出的現場影像，墜機地點位於茂密森林中，周圍散落著飛機碎片，濃煙直衝天際。州長奧爾洛夫表示，由於事故地點偏僻，搜救工作困難重重。

俄羅斯遠東交通檢察官辦公室在網路聲明中指出，飛機在首次降落失敗後，試圖進行第二次著陸時失聯，隨即從雷達上消失。

此次空難被俄羅斯官方定性為一起飛行安全違規導致多人死亡的案件，相關調查已正式展開。值得注意的是，近年來俄羅斯航空事故頻發，部分原因被歸咎於國際制裁對俄航太產業的衝擊。

州長奧爾洛夫在聲明中形容，這是一場「可怕的悲劇」，並呼籲全州共同悼念逝者。此外，目前俄羅斯官方雖證實乘客、機組人員全數遇難，但機上人數仍有待進一步確認。

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