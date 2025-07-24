快訊／俄客機墜毀「機上49人全罹難」　恐是人為失誤釀災

▲安加拉航空墜毀，機上人員全數罹難。（圖／翻攝臉書Авиакомпания "Ангара"）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）一架搭載49人的客機，在俄羅斯遠東阿穆爾地區（Amur）與塔台失去聯繫，目前已經尋獲墜毀殘骸，但機上所有人員皆不幸罹難。初步研判，失事原因可能與「人為失誤」有關。

《俄新社》等俄媒引述緊急部門說法報導，搜救人員在距離目的地廷達市（Tynda）約15、16公里的山坡上尋獲墜毀的安-24（An-24）客機，不過機身已經完全毀損，正在熊熊燃燒。初步跡象研判，機上所有人員均已罹難。

《塔斯社》還指出，飛機在能見度惡劣的情況下降落，機組人員可能出現操作失誤，被列為可能的失事原因之一。

該航班原定從哈巴羅夫斯克（Khabarovsky）飛往布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），再前往廷達，接近目的地時，突然從雷達上消失。

消息剛傳出時，各媒體報導的機上人數各異，但阿穆爾州州長奧爾洛夫（Vasily Orlov）隨後在Telegram發文表示，根據初步數據，機上一共有43名乘客、其中包括5名兒童，另外還有6名機組人員。