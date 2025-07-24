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快訊／俄49人失聯客機「墜毀地點找到了」　機身起火狂燒

▲▼俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）。（圖／翻攝臉書Авиакомпания

▲俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）一架客機墜毀。（圖／翻攝臉書Авиакомпания "Ангара"）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯安加拉航空（Angara Airlines）一架搭載49人的客機，在俄羅斯遠東阿穆爾地區（Amur）與塔台失去聯繫。根據《塔斯社》最新消息，救援人員已經尋獲失聯客機的墜機地點，機身正在燃燒。

塔斯社報導，俄羅斯緊急部門已經在阿穆爾州（Amur）尋獲失聯安-24（An-24）客機的墜毀地點，「在搜救行動中，俄羅斯航空局的Mi-8直升機發現了飛機機身，現場正在起火燃燒，救援人員正持續趕往事故地點。」

該州民防與消防安全中心則表示，客機殘骸在距離目的地廷達市（Tynda）約16公里的山坡上發現。

該航班原定從哈巴羅夫斯克（Khabarovsky）飛往布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），再前往廷達，接近目的地時，突然從雷達上消失。

消息剛傳出時，各媒體報導的機上人數各異，但阿穆爾州州長奧爾洛夫（Vasily Orlov）隨後在Telegram發文表示，根據初步數據，機上一共有43名乘客、其中包括5名兒童，另外還有6名機組人員。

快訊／俄羅斯「49人客機」驚傳失聯！

 
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