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沖繩JUNGLIA 樂園開幕2天「Google灌爆負評」剩2.2顆星！網列4缺點

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者施怡妏／綜合報導

7月25日開幕的「沖繩JUNGLIA 叢林樂園」，佔地約13個東京巨蛋大，不過才開幕短短兩天，Google Maps上卻有許多負評，評論被打到剩2.2顆星，旅日達人林氏璧指出，大家都以為是恐龍樂園，但實際上僅有2個遊戲與恐龍有關，與期望不相符。對此，去過的網友列出4缺點嘆，「看得到玩不到，恐龍極少。」

旅日達人林氏璧在臉書發文，沖繩新開幕的JUNGLIA叢林樂園負評滿滿，Google評論318則，2.2顆星，「到底發生什麼事？」他點出原因，廣告宣傳讓大家以為是恐龍樂園，實際上，和恐龍相關的遊戲僅有2個，「這點可能就和期待會有很大落差了。」

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試營運期間不少網紅與KOL前往開箱，讓他蠻意外的，「我也有收到邀請，可是因為我6月才剛剛去過，所以沒有計劃想再飛一次」，他也透露，試營運邀請多半僅提供採訪機會，機票與住宿需自費，完全不是付費宣傳的形式，「也許有更頂尖的KOL是業配，那我就不知道」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google）

▲Google評論被1星灌爆。（圖／翻攝自Google）

實際查看Google Maps的評論，網友抱怨遊樂設施少、遮蔽物少、費用貴，「餐廳位置極少、恐龍極少」、「門票太貴、設施太少、資訊不透明、等待時間久、沒遮蔽物」、「這是盤子叢林嗎？沒幾個設施，每個都要排還要整理券，停車也要預約還要錢，還餐點超貴」、「沒辦法讓這麼多人遊玩，就不要賣這麼多票」、「花大錢來看無聊的公園，發呆跟罰站」。

許多人提到，遊戲排隊等很久，「8點出門到下午只能玩到一個設施，雖然是不錯玩，但是真的太累排隊太久了」、「花大錢來這裡曬太陽罰站三個鐘頭才玩到一個設施，這規劃絕對是有大問題，整個園區唯一可以稱讚的只剩工作人員的笑容」、「每個遊戲至少等1小時以上」、「當天下雨，沒有屋簷，全身都濕掉了，系統寫說排隊只要40分鐘，結果排了超過2小時」。

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