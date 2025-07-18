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台人旅日自駕闖紅燈遭拘留18天　駐日代表處：繳清罰款已獲釋

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

我駐日代表處那霸分處昨（17日）在臉書透露，一名台灣旅客日前因自駕闖紅燈，遭拘留18日，最終，法院裁定30萬日圓罰款，目前已繳清獲釋。那霸分處提醒國人，應遵守交通規則，肇事切勿逃逸，遇事故須立刻報警，平安出門，快樂回家。

駐日代表處那霸分處表示，有一名台灣旅客於6月25日在沖繩自駕，未注意燈號已轉為紅燈仍左轉，不慎撞上綠燈方向駛來的摩托車，導致摩托車騎士輕傷及車輛損毀。

那霸分處說明，初期警方未拘留，但6月27日檢察官考量當事人有脫逃回台可能，將其正式拘留18日，直到7月中，法院裁定，「交通違規罰金30萬日圓」。

此外，那霸分處指出，因該案為闖紅燈違規，保險不給付車輛損傷修理，法官要求自費賠償受害者，當事人在繳清罰款及承諾自費賠償後，目前已獲釋。

根據了解，摩托車修理費約為10餘萬日圓，那霸分處提醒，所有計畫赴日自駕的國人，應遵守交通規則，且警察、檢察官有權對違規者執行逮捕及拘留，即便是外籍觀光客也需負起完全法律責任。

那霸分處進一步提醒，肇事切勿逃逸，遇事故須立刻報警，當然駕駛人專心勿使用手機，才是一去最基本的，銘記紅燈停、停車再開標誌、公車優先道、行人優先等規則。

最後，那霸分處強調，旅外請找信譽良好租車公司，租車前請詳閱保險內容，應加入足額保險，以防發生事故後須支付高額賠償金，請小心及專心駕駛，平安出門，快樂回家

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