日男持刀搶超商「被女店員嚇歪」！　糗拿1罐啤酒就逃跑

▲沖繩一名男子企圖搶劫超商，最終卻只拿走一罐啤酒就逃跑。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣讀谷村一間便利商店13日凌晨驚傳搶案，一名48歲男子手持美工刀威脅店員，要求交出金錢，沒想到值班女店員高聲呼救後，他竟嚇得拿著一罐價值僅276日圓（約新台幣60元）的罐裝啤酒就落荒而逃。而在事發後的3小時，他也在超商附近被警方捕獲。

根據《琉球新報》報導，嘉手納警署13日指出，當天凌晨1時10分左右，48歲嫌犯獨自走進便利商店，從貨架上拿了一罐啤酒後走向櫃台，接著突然亮出預藏的美工刀，對女店員說，「把錢交出來！」企圖行搶。然而女店員當下並未屈服，而是趁著男子稍微分神，迅速衝出店外逃生。

由於便利商店的出入口設有雙層門，店員成功逃出後，立刻從外側用力推住門，阻止嫌犯追出來。過程中她不斷高聲呼救，嚇得嫌犯立刻轉身從另一扇門逃跑。然而此時男子分文都沒搶到，只拿走一罐價值僅276日圓（約新台幣60元）的罐裝啤酒，所幸女店員也沒有受傷。

事發後3小時，警方接獲一通來自公共電話的報案電話，來電者自稱，「我搶了便利商店，打算去宜野灣警署自首。」警方確認公共電話位置後，隨即前往現場找人，並在附近找到該名男子。