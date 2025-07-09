沖繩住宿孩打破吊燈「賠14萬日圓」　爸怒喊天價：房間都沒這麼貴

▲原PO認為燈具費用太貴。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

雖然是花錢住飯店、民宿，但如果弄壞屋內的東西還是要賠償，一名網友表示，帶家人到沖繩旅遊，小孩不小心把飯店的床頭吊燈弄破，飯店業者求償近15萬日圓（約新台幣2.8萬元），因為吊燈是設計師款，費用比較高，讓他傻眼直呼扯，認為房價明明很便宜，卻放了昂貴的物品在房間，「實在是詭異」。

有網友在臉書「爆料公社」發文，入住沖繩那霸的飯店，家庭房每晚房價1萬4千元，退房前小孩因玩耍不慎打破房內吊燈，他主動帶著相片到櫃檯，表示願意賠償，沒想到飯店開出將近15萬日圓的賠償金，讓他當場傻眼。

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飯店表示，燈具為設計師款，因此費用較高。原PO感到納悶，房價並不算特別昂貴，卻裝設如此昂貴的吊燈，「實在是詭異，但是人在異鄉，不得不低頭賠償，然後一毛錢都不會減少」。他也貼出收據單，總共費用為14萬2175日圓，折合台幣為2.8萬元，「如果有帶小朋友去的話，要小心謹慎一點！」

貼文曝光，網友認為用壞東西就該賠錢，「這才3萬台幣而已又不是30萬，花錢買個教訓，誰叫自己的小孩亂破壞」、「別人如果把你的小孩頭打破，你會不會叫他賠醫藥費」、「不要把東西弄壞就沒事了啊」、「沒錢賠就應該把小孩顧好，不然就想辦法找同款的賠」、「弄壞本來就要賠償，這是常理吧，不要做錯事還怪別人。」