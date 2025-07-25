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陸外交部：中歐領導人會晤達成重要共識

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

適逢今年是中歐建交50週年，中歐領導人第二十五次會晤昨24日在北京舉行，中方高度評價此次會晤成果。中國外交部發言人郭嘉昆在今天例行記者會上表示，此次會晤「時間長、深入、坦承交流」，雙方達成一些重要共識，為中歐關係未來發展奠定積極基調，保持戰略溝通，增進理解互信，努力開闢中歐關係更加光明美好的下一個50年。

郭嘉昆指出，中共中央總書記、國家主席習近平於會晤期間接見了歐洲理事會主席科斯塔與歐盟執委會主席馮德萊恩；國務院總理李強則與兩位歐盟領導人共同主持了正式會議。會中雙方就中歐關係的戰略定位、具體合作事項及一系列國際熱點問題展開深入討論。

他強調，雙方領導人進行了長時間、深入、坦誠的交流，就事關中歐關係的戰略性問題、中歐合作中的一些具體問題，以及共同關心的國際熱點問題等交換了看法。

郭嘉昆說，這次會晤達成一些重要共識。比如雙方都高度重視中歐關係，同意堅持並持續深化夥伴關係，保持戰略溝通，增進理解互信，努力開闢中歐關係更加光明美好的下一個50年。

郭嘉昆表示，對於近來歐方頻繁就「經貿再平衡」等問題表達關切，郭嘉昆坦言，雙方存在分歧實屬正常，中方已本著「友好、尊重、坦誠」的原則，對相關議題進行全面、耐心、深入和細緻的立場說明。他表示，中歐經貿關係本質上是「優勢互補、互利共贏」，應透過發展達成「動態平衡」。

他指出，在烏克蘭議題上，中方重申一貫「勸和促談、政治解決」的立場，認為此問題「不是、也不應該成為中歐之間的障礙」，並表示願與歐方保持溝通協調。針對歐盟以涉俄為由制裁中方企業，中方則表達「嚴正立場」，呼籲透過對話妥善處理分歧。

郭嘉昆強調，本次領導人會晤「積極、建設性」，有助於增進相互理解與信任，為未來合作創造良好條件。他最後呼籲歐方「與中方相向而行」，攜手打造「更加光明美好的中歐關係未來」。

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