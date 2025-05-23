習近平通話馬克宏　法重申：恪守一中立場不變

▲大陸國家主席習近平、法國總統馬克宏。（資料圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（22）日與法國總統馬克宏通話，雙方就中法關係、歐中合作以及多項國際議題深入交換意見。馬克宏在會中明確重申，法方對「一個中國」的立場不變，並表示無論國際局勢如何演變，法國對中關係的重要性不會動搖。

《新華社》報導，習近平表示，去年他訪問法國時，雙方一致同意弘揚中法建交精神，並賦予其新的時代內涵。此後，中法合作持續推進，雙方應加強戰略溝通與共識凝聚，把握機遇深化在投資、航太、核能等傳統領域的合作，同時拓展數位、綠色、生醫與銀髮經濟等新興領域。

習近平指出，今（2025）年適逢世界反法西斯戰爭勝利與聯合國成立80週年，「中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主的大國，是戰後國際秩序的締造者，應共同維護聯合國權威與國際貿易規則，推動真正的多邊主義，為全球增長與穩定發揮積極作用。」

習近平強調，「中方始終視歐洲為多極世界的重要一極，支持歐盟加強戰略自主，願與歐方攜手應對全球性挑戰，推動更多造福雙方與世界的合作成果。」

馬克宏則表示，法中與歐中關係具有全球意義，「法方高度重視對中關係，恪守一個中國原則立場的態度不會改變，並願與中方加強經貿、投資及各領域務實合作，推動雙邊關係取得更大進展。」

馬克宏指出，面對快速變化的國際局勢，法方希望與中方在重大議題上強化協調，履行安理會常任理事國責任，防止區域衝突升級，共同維護國際與地區的和平與穩定。歐中雙方也應保持密切對話，維護共同利益。

雙方還就烏克蘭、以巴衝突、伊朗核等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。