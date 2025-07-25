向海致敬！馬祖「海洋教師研習營」深耕海洋教育、啟發新視野

▲「海洋教師研習營」馬祖場，於本月23日展開為期3天的課程。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／馬祖報導

為推動「海洋教育」扎根校園、引領師生走向海洋，海洋委員會特於2025年7月23日至25日，在馬祖展開為期三天的「海洋教師研習營」，廣邀來自全台各地教師齊聚離島，深入體驗海洋知識、在地文化與實務巡航。課程內容豐富紮實、兼具知識與行動力。

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本次課程串聯行政院「向海致敬」政策，邀請國立中興大學蔡清標副校長以「臺灣海洋科技產業現況與未來」為題，引領教師掌握未來趨勢；並由國立臺灣海洋大學曾煥昇副教授深入剖析「海洋產業與藍色經濟」、「在地海洋文化特色與傳承」、「海洋生態保育與棲地救助」等多元面向。除室內課程外，特別安排海巡署金馬澎分署賈治國副分署長分享「海洋安全概念與實務」，及海巡署第十一巡防區主任洪文泉，實施登艇安全事項說明與海巡任務及實務案例分享，並由第十海巡隊隊長曾明羲，引領搭乘PP-10072 巡防艇出海巡航，解說航儀設備與海上勤務實況，讓教師走入海上第一線，親身體驗海巡任務日常。

此外，第十岸巡隊同仁更帶領教師們走訪馬祖各角落，展開一場兼具文化底蘊與自然風光的探索之旅：參訪海洋教育推廣展示場域、藍眼淚生態館、馬港天后宮以及津沙聚落，深刻感受馬祖海洋文化的獨特魅力與島嶼生命力。

海巡署金馬澎分署表示，海洋教育的推動不僅在於課堂的知識傳遞，更重視親身體驗與情感培養。此次研習營讓教師們從「知海」、「近海」到「進海」，在馬祖這片被海包圍的土地上，實地接觸海巡任務、感受海洋文化脈動，在潛移默化中深化對海洋的敬意與責任感。期盼透過這樣的學習與參與，激發教師熱情，將海洋素養延續到教學現場，真正實踐「向海致敬」的精神。