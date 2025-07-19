花蓮海邊現長浪！驚見民眾觀浪「狂飆沙灘車」　超扯畫面曝

▲海象及風力持續增強並轉趨惡劣，花蓮岸際已出現長浪。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應今年第6號輕度颱風「薇帕」外圍環流影響，花蓮縣災害應變中心已於19日上午08時公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」等範圍為禁（限）制區域，目前花蓮地區海域已有豪大雨及長浪發生，為維護民眾生命及財產安全，颱風來襲期間，應避免從事觀浪及其他水上遊憩等活動，但仍有不少民眾前往海邊觀浪，甚至玩起沙灘車。

▲▼海巡人員勸離在岸邊遊憩及觀浪民眾。

「薇帕」颱風暴風圈持續擴大，花蓮地區受外圍環流影響，海象及風力持續增強並轉趨惡劣，提醒民眾務必嚴加戒備，第一二岸巡隊派出所屬各安檢所及巡邏站勤務人員，針對轄內民眾易聚集遊憩觀浪之岸際及港口區域，主動實施觀浪勸離勤務並宣導民眾颱風警報期間，勿冒險至海邊從事水域遊憩活動，以確保生命財產安全。

第一二岸巡隊表示，隨著「薇帕」颱風暴風圈逐漸增大，後續所帶來之風力及雨勢不容小覷，呼籲民眾，颱風來襲期間，切勿前往岸際、堤防或港口逗留觀浪，以維護自身安全，若民眾擅闖管制區域，將依違反災害防救法函送主管機關，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

民眾可善加利用「Go Ocean海洋遊憩風險資訊」App，掌握即時海象資訊及風險預警燈號，以提高安全防護；如於海域或岸際發生任何急難救助情況，請立即撥打海巡免費服務專線「118」，海巡單位將派員馳赴協助處理。