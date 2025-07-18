向海致敬！海洋教師研習營金門登場　海巡攜手推動教育扎根

▲從金門出發！海巡聯手教師打造海洋教育新視野。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／金門報導

為推廣海洋教育理念，海洋委員會於今年7月16日至18日，在金門舉辦為期三天的「海洋教師研習營」，廣邀全台各地教師踴躍參與，攜手探索國家海洋發展的多元面向，深化教師對海洋議題的認識與教學應用。

本次研習課程內容豐富，特別邀請多位海洋領域專家學者進行專題講授，協助教師掌握當前海洋政策、產業趨勢與教育連結。課程包括野生動物救援暨保育協會總幹事陳鳳華主講的「海洋生態保育、救助及棲地保護」，探討生態維護與保育實務；國立金門大學副校長高瑞新分享「海洋產業與藍色經濟」及「臺灣在地海洋文化特色與傳承」，強調文化與經濟並進的重要性；國立成功大學林宇銜教授則解析「臺灣海洋科技產業現況與未來」，介紹前瞻發展方向；金馬澎分署吳副分署長則講授「海洋安全概念與實務」，提升參與教師對海巡勤務的理解與重視。

研習營最後一日由金馬澎分署第九岸巡隊規劃「離島生態及文化探索」實地課程，安排學員走訪金門縣水產試驗所、古寧頭戰史館、金門漁業文化館及大膽島等重要場域，深入了解當地漁業發展、戰地歷史與文化底蘊，親身體會離島獨有的海洋文化與生態資源。

海巡署金馬澎分署表示，「向海致敬」是國家當前推動的重要政策方向。臺灣四面環海，海洋是寶貴的自然與文化資產，透過本次研習營，不僅強化教師「淨海、知海、近海、進海」的多重視角，更期盼他們將海洋保育、資源永續、綠能發展與海洋治理等理念，帶入課堂與校園，引導學子認識海洋、珍惜海洋，共同為臺灣的海洋永續發展努力。