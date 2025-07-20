薇帕遠離餘威仍在　海巡頂風浪送小琉球骨折男回本島就醫

記者陳崑福／屏東報導

薇帕颱風雖已遠離，小琉球仍受外圍環流影響，交通船停駛。高雄海巡隊今（20）日接獲通報，一名男子左腿骨折急需後送，即刻派艇救援，冒6至7級風浪、9級陣風，成功將傷者平安送抵本島就醫；而頂著大風浪將人送醫畫面也曝光。

▲海巡署艦隊分署高雄海巡隊頂著大浪將人送回本島就醫。（圖／海巡署高雄海巡隊提供）



今（20）日上午9時，海巡署艦隊分署高雄海巡隊接獲第七巡防區指揮部轉屏東縣琉球衛生所通報，有1名男性民眾因左下肢骨折及左小腿撕裂傷出血，急需後送至本島就醫。由於薇帕颱風雖已遠離，惟仍受其外圍環流影響，東琉線交通船停駛，高雄海巡隊即刻啟動緊急應處機制，派遣PP-10075艇前往協助。

PP-10075艇於10時10分抵達小琉球白沙漁港，順利接駁傷患後，於10時20分出發返航。海巡人員冒著風浪達6至7級、陣風9級的惡劣海象，於10時55分平安將病患送抵東港碼頭，並由救護車將患者送往東港安泰醫院治療，圓滿完成本次救援任務。

高雄海巡隊表示，面對惡劣天候與離島交通中斷狀況，海巡人員仍堅守崗位、迅速應變，全力投入緊急醫療後送任務，確保離島民眾生命安全。民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派員前往處置。