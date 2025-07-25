韓國瑜被罷免當天「父親離開了」　議員表態：726向仇恨說不

▲許采蓁不同意罷免。（圖／翻攝自Facebook／許采蓁，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免就是明天，高雄市議員許采蓁發文表示，2020年6月6日，是前高雄市長韓國瑜被罷免的日子，同時也是她父親許崑源離開的日子。她認為，罷免投票會撕裂人心，人民的互不信任，是國家的悲哀，「726，向仇恨說不。我是許采蓁，我，不同意罷免！」

許采蓁在臉書上發文表示，「仇恨帶走我的父親，我們仍有機會阻止仇恨蔓延！」2020年6月6日，是前高雄市長韓國瑜被罷免的日子，也是她父親離開她的日子，罷免不僅會撕裂人心，更是一場仇恨動員，相信沒人比她有更深的體悟，那是她至今都無法平靜面對的日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許采蓁說，父親已經離開她五年，但一直到現在，仍會看到有人諷刺許崑源是「空中飛人」，她想，這就是仇恨的種子，「即使我始終告訴自己要用愛、來化解，但這個過程，真的讓我痛不欲生」。

許采蓁問說，民進黨執政不力發動大罷免，真的是為了讓國家好嗎？「其實為的是讓自己往後3年可以全面掌握國家，讓國會失去制衡的力量。但他們沒有想到的是，他們在一點、一點的、摧毀我們記憶中溫暖、敦厚、善良的台灣社會，仇恨持續下去，台灣真的會更好嗎？」

許采蓁直言，民進黨說726會大罷免大成功，但她以親身的經驗告訴大家，不管罷免是否成功，社會都已經被撕裂，「人民互不信任，這，是國家的悲哀。」她最後也說，現在挽救台灣的唯一方式，就是請大家在明天投下「不同意罷免」，用集體智慧結束仇恨，把團結還給台灣，「726，向仇恨說不。我是許采蓁，我，不同意罷免！」