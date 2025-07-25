百萬YouTuber「提前回台灣了」　粉絲秒懂：沒愛錯人

▲千千提早回台灣了。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中/Chien-Chien）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免就在明天，這一周有越來越多公眾人物表態，其中也有不少人本來在國外，但為了明天的投票日而提早返台。知名YouTuber千千昨日發文表示，她原本規劃在國外待一個月，但她現在已經提前回台灣了。文章雖未多說明返台原因，但大票網友都直呼，「沒愛錯人」、「歡迎回家」。

千千在臉書粉專「千千進食中/Chien-Chien」上發文表示，她年初的時候，本來規劃在澳洲待一個月，就像去年在加拿大那樣，不過她現在已經提前回台灣了。她也說，行程變動之後，和原本想要的悠閒假期好像變得不一樣，之後一定要再去澳洲其他地方走走。

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千千雖然沒有在文中明說提早回台的原因，但不少網友都在留言處表示，「千千超棒！不用多說什麼，平安回家最幸福了。守護這片愛的土地」、「千千真的很會！每次都不會表態但都可以知道你立場」、「不用講～我們心領神會」、「心照不宣」、「我支持的YouTuber都沒有讓我失望」、「歡迎千千回家」。

對於726大罷免，「蚱蜢王子」李恕權、網紅Cheap都說自己會去投票；曾拿下金鐘獎迷你劇集影帝的莊凱勛、八點檔女星陳珮騏呼籲大家出來投票；曾拿下金曲獎最佳台語男歌手的王俊傑、知名作詞家林夕表態挺罷免；有「華語音樂教父」稱號的歌手羅大佑則表態反罷免。

