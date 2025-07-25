「仇恨帶走我的父親」高雄議員許采蓁憶亡父　表態反惡罷

▲前高雄市議長崑源女兒許采蓁，呼籲民眾明日踴躍投下手中的「不同意罷免」票 。（圖／翻攝許采蓁臉書）

記者潘鳳威／高雄報導

首波大罷免投票將於明(26)日進行，近日多位政商人士、網紅也紛紛跳出來表態支持所屬立場。其中，國民黨高雄市議員許采蓁，今(25)日更回憶起5年前，高雄市前市長韓國瑜遭罷免的那一夜，她的父親、時任市議長許崑源不幸墜樓身亡的悲劇，呼籲民眾終結仇恨，明日踴躍投票，用手中的「不同意罷免」票，把團結還給台灣。

2020年6月6日，高雄市民投下超過93萬同意票，成功罷免當時的高雄市長韓國瑜，韓也成為台灣政治史上首位遭到罷免的直轄市長，但當天傍晚8時45分，高雄市議會議長許崑源自17樓住處墜樓身亡，震驚社會。

許崑源的女兒、國民黨市議員許采蓁，今日在臉書發文並附上影片，以「仇恨帶走我的父親，我們仍有機會阻止仇恨蔓延！」為題，回憶當年高雄市長韓國瑜遭罷免當夜，也是父親離開她的那一天。她感嘆，「罷免投票除了會撕裂人心，也是一場仇恨動員，沒有人會比我有更深刻的體悟，那是一段我到現在都沒辦法好好平靜面對的日子。」

許采蓁難過表示，父親已離開她5年，但至今仍時常看到有人嘲諷他是空中飛人，「朋友常勸我不要再看。我想這個就是仇恨的種子，即使我始終告訴自己要用愛、來化解，但這個過程，真的讓我痛不欲生。」

她質疑，「民進黨執政不力發動大罷免，你以為他是為了讓國家更好嗎？其實為的是讓自己往後3年可以全面掌握國家，讓國會失去制衡的力量。但他們沒有想到的是，他們在一點、一點的、摧毀我們記憶中溫暖、敦厚、善良的台灣社會，仇恨持續下去，台灣真的會更好嗎？」

許采蓁更用自身經驗告訴民眾，表示民進黨聲稱726會大罷免成功，「但事實上，無論大罷免會不會大成功，我們的社會已經被撕裂，人民互不信任，這是國家的悲哀。」

最後，許采蓁強烈呼籲民眾，「現在，唯一挽救我們國家的方式，是請大家在7月26日投下「不同意罷免」，用我們的集體智慧終結仇恨，把團結還給台灣。」

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