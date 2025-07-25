「同意啦哪次不同意」被他P來挺罷免！本人回應吸1.4萬人按讚

▲這張截圖相當有名。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」有多支影片非常火紅，在「人民的法槌」當中，「同意啦，哪次不同意」的畫面更被廣為流傳，變成流行語、哏圖。明天就是726大罷免，面白牙醫黃偉家就把自己的臉P在鍾佳播的臉上，沒想到本人竟現身回覆，引起討論。

「反正我很閒」在2018年，曾發布標題為「【人民的法槌】社畜救星！ 教你如何爭取權益，徹底反抗慣老闆！」的影片，鍾佳播說著「同意啦，哪次不同意」的片段，就紅到變成流行語，至今也能在網路上看到哏圖。

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面白牙醫黃偉家23日在Threads上，發文寫下7月26號，並把自己的臉P在「同意啦，哪次不同意」的截圖上。結果鍾佳播就在串文底下留言，「直接用我的臉啊，我哪次不同意。」

鍾佳播的回應，吸引1.4萬人按讚，其中還有不少網友表示，「果然還是需要人民的法槌」、「是人民的法槌，國民黨今晚的惡夢」、「卑鄙源之助，帥死」、「謝謝你，海龍王彼得」、「果然是台北暴徒」、「我要用了喔」、「這次不會怕被罵了吧」、「人民的法槌出現了」。但也有網友說，「痾…這句話不是用來酸的嗎」、「退追了88」。