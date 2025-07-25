凱道晚會「才結束1分鐘」椅子收好了！2萬人讚爆：台派寶寶太優秀

記者曾筠淇／綜合報導

反共護台聯盟昨（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，即便下雨，現場仍有超過10萬人響應。活動結束之後，罷免志工洪彥安就發文表示，沒想到才1分鐘的時間，椅子就收好了，實在太扯了！貼文曝光後，也有不少網友留言大讚。

反共護台聯盟昨（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，雖然下雨，但是現場仍有超過10萬人響應。聯電創辦人曹興誠致詞時提到，有人說，大罷免不是民主社會常態，但現在的問題是，這麼大的政黨在國會背叛國家，這是常態嗎？

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▲民眾快速收椅子。（圖／@andyhung69授權引用）

曹興誠還說，他們在這裡是愛台灣、要保住自由民主，國民黨反罷免只為保住權力跟地盤，台灣辛辛苦苦建立的民主自由基地，不能讓這些親共的人當成地盤，辛苦了14個月，時間快到了，終於可以把他們趕走、恢復正常國會，所有群眾會團結起來，把台灣變成一個更穩固、偉大的國家。

事後罷免志工洪彥安就在Threads上發文直呼，「欸欸欸，不是欸！」活動也才結束1分鐘，為什麼大家就把椅子都收好了？「台灣的公民素質，太扯了！」他也貼出影片，可見在場民眾都一起將椅子給疊在一起，以最快的速度整理環境。

貼文曝光後，吸引2萬人按讚，還有網友留言表示，「我之前去青島東都要跟路人搶椅子，連我自己坐的都不留給我收」、「天啊，這些台派寶寶們真的太暖太優了，我真的要被大家的團結力哭死」、「連椅子都要搶著收，真的是很奇怪你們這些人」、「真的愛台灣的人，會懂得約束自己，展現好的素質」、「路過順手疊一下超快，大家都在疊，頗感動」。

還有網友分享，「之前在青島東也是，轉頭椅子都收好了，想幫忙做些什麼時，轉頭看到另外幾個人在搶著整理垃圾，大家真的太優秀了」、「報告！我們邊唱島嶼天光邊收椅子、垃圾，邊跟身邊的人互道加油才離開」。

文章經「@andyhung69」授權引用