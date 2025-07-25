憲法法庭已癱瘓181天！　王婉諭轟藍白：報復性杯葛大法官人選

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

7名大法官人事審查案，今（25日）在立法院遭國民黨與民眾黨再度全面封殺，對此，時代力量黨主席王婉諭開轟，憲法法庭已經癱瘓181天，人民的憲法救濟被迫中斷，她強調，許多人選在司改立場上與在野黨理念接近，仍遭全面封殺，顯見藍白根本是毫無理性，在報復性杯葛。

王婉諭表示，國民黨與民眾黨再度聯手，且毫不遲疑地「全數否決」大法官提名人選，代表大法官缺額將持續懸缺，同時，從今年 1 月 25 日新版《憲法訴訟法》正式施行至今，已經181天過去，我們的憲政中樞完全無法運作，將繼續癱瘓下去。

王婉諭指出，這半年來，攸關人民的憲法救濟被迫中斷，法院的違憲審查無以為繼，立法院用一己之力癱瘓司法，把本該制衡彼此的三權分立，徹底摧毀，更荒謬的是，藍白根本沒有就提名人選提出任何具體審查理由。

王婉諭強調，許多被否決的人選，甚至在司改立場上與在野黨理念接近，仍遭全面封殺，這根本不是人事審查，而是毫無理性的報復性杯葛，因為癱瘓體制，才是藍白真正的目的。

此外，王婉諭認為，我們眼前的，是一個徹底失序、失能、失控的國會，過去這段時間，雖然已經談過很多，但今天的國會表現，只證明了一件事，「他們早已無法代表人民監督政府，更沒有能力進行理性的審議」。

王婉諭呼籲，如果心中還有一點不甘、一點憤怒、一點想要守護制度的信念，那麼明天，請走進投票所，投下「同意票」，唯有公民，才能拉下這群揮舞權力、踐踏制度的破壞者，讓失序的國會，回到正軌，讓民主，有重啟的機會。