2大法官被提名人為何開放投票？　綠黨團：背離民進黨憲政價值

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院會今（25日）將進行司法院大法官人事同意權案投票表決，但遭藍白再度全數封殺，而民進黨團則採「5+2」制度，陳慈陽、詹鎮榮2人選開放委員自行決定，其餘5人均同意。其中總召柯建銘等22位綠委對陳、詹蓋不同意票。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說明，民進黨文化是黨團自主，黨團內部有不同意見的多元觀點，因此在充分共識默契後決定採取5+2投票，對陳、詹兩位一些憲政觀點看法跟部分委員有相違，所以保留這樣彈性空間。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決， 司法院7位大法官空缺至今，總統府今年3月公布大法官被提名人選，包含獲提名大法官並為院長的蔡秋明、大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學法學院特聘教授的詹鎮榮等人。

藍白全數封殺，民進黨團則採「5+2」制度，對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩投下同意票；對於陳慈陽、詹鎮榮2人選則採取開放投票，由立委自己決定。

吳思瑤會後受訪表示，這是史上被延宕最久的大法官人事案同意權行使，第一次總統提名延宕95天，第二次總統把咨文送到立法院延宕91天，總統賴清德兩度提名大法官、司法院正副院長提名到行使投票，加總被延宕186天，史上最長延宕。今日又再度被藍白封殺，大法官是憲法最終守護者、人民權益守護者，民進黨團對結果感到高度遺憾。

吳思瑤指出，民進黨在立法院是少數黨，藍白加總62席，所以能夠主導決定大法官同意、不同意，寄望藍白，體現人民對恢復憲法法庭運作正面期待。但非常遺憾，藍白聯手封殺否決，今天最終結果也要再次連結到憲法訴訟法惡修。

吳思瑤痛批，從大法官人事同意權杯葛、刁難到延宕，乃至憲法訴訟法惡修，現在憲法法庭癱瘓無法如常運作，藍白再次讓國人失望，再次看到藍白惡意讓立法權凌駕司法權。

針對民進黨團今天投票策略、意向，吳思瑤說明，民進黨文化是黨團自主，黨團內部有不同意見的多元觀點，今天在充分共識、默契後採取5+2投票決定，5席全數同意，陳、詹原則希望能夠採取正向支持態度，但保留黨團同仁基於這次審查期間，對陳、詹兩位一些憲政觀點看法跟部分委員有相違，所以保留這樣彈性空間，讓民進黨團基於黨團自主，並包容不同意見為原則，進行5+2投票，而最終民進黨團內結果也是同意票大於不同意票。

吳思瑤強調，黨團自主非常重要，包容不同意見可以被表達，代表民進黨不是一言堂，可以對話。既然投票結果已經出爐，對陳、詹2位大法官憲政觀點和民進黨委員有出入，也不需要特別在這點出來。從媒體報導或詢答，也可以看到有些確實背離民進黨認知憲政應當有的價值主張，但我們都尊重。她在質詢副院長被提名人時說過，民進黨提名大法官不必然任何意見都是一言堂、跟民進黨完全一致，我們都包容，願意讓議題持續對話。

最後，吳思瑤說，明天就是罷免案投票，未來國會能否撥亂反正、恢復正常，包括能否依循憲法要求、憲法職責來行使任何人事同意權，讓新民意決定未來新國會走向，期待透過公民力量產生新國會，回到恪遵憲法，依法行使職權的國會。