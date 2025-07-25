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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院再度封殺7位大法官人事　柯建銘等22綠委否決這2人

▲柯建銘行駛大法官人事同意權案投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯建銘行使大法官人事同意權案投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會今（25日）進行7位司法院大法官人事同意權案投票，表決結果是全數遭否決。國民黨與民眾黨團皆「全封」人選，民進黨團則採「5+2」，開放個別委員決定是否否決大法官被提名人陳慈陽與詹鎮榮，最後便產生了5種表決結果，其中總召柯建銘等22位綠委對陳、詹蓋不同意票。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決，當時是國民黨「全封」、民眾黨僅放行劉靜怡，但民進黨則否決劉。賴遂於今年3月再提名新人選，包括大法官並院長被提名人蔡秋明、大法官並副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7人。立法院全院委員會14日已結束該人事案審查，朝野黨團昨協商確定，25日院會不進行國是論壇，在報告事項結束後就進行大法官人事同意權案投票。

▲韓國瑜宣告投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜宣告投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

立法院會25日進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白黨團經討論，一致決議「全封」人選，民進黨團則採「5+2」，開放個別委員決定是否否決陳慈陽與詹鎮榮。上午11時開票，立法院長韓國瑜於中午12時5分宣告，蔡秋明同意票51、不同意票59、無效票0；蘇素娥同意票51、不同意票59、無效票0；蕭文生同意票51、不同意票59、無效票0；鄭純惠同意票51、不同意票59、無效票0；林麗瑩同意票51、不同意票59、無效票0；陳慈陽同意票26、不同意票82、無效票2 ；詹鎮榮同意票26、不同意票81、無效票3，全數未獲得全體立法委員2分之1同意票，依法不同意蔡秋明為司法院長並為大法官、蘇素娥為司法院副院長並為大法官、蕭文生等5人為大法官。

在民進黨團方面，共有5種投票結果，除了全數同意外，綠委王世堅、王正旭、王美惠、王義川、吳秉叡、李昆澤、李柏毅、沈發惠、林月琴、林岱樺、柯建銘、徐富癸、張宏陸、張雅琳、莊瑞雄、許智傑、郭昱晴、陳冠廷、陳瑩、楊耀、劉建國、賴惠員等，否決陳慈陽、詹鎮榮；綠委王定宇、林淑芬對陳慈陽、詹鎮榮蓋無效票；沈伯洋對陳慈陽不同意，詹鎮榮則同意；陳俊宇則為陳慈陽同意、詹鎮榮無效票。

▲綠委蘇巧慧行使大法官人事同意權案投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲綠委蘇巧慧對大法官人事全蓋同意。（圖／記者林敬旻攝）

針對此次「全封」大法官提名人選，黃國昌說，台大法學特聘教授顏厥安今清晨的一篇投書，振聾發聵，表示相信捍衛自由民主憲政秩序是每個憲法機關共同職責，當民進黨正用無差別大罷免攻擊台灣自由民主憲政秩序時候，此時此刻，「我們的心情是，是什麼就說什麼」。

黃國昌指出，在憲法法庭大法官審查之前，民眾黨已經跟社會報告四個審查基準，第一、是否能捍衛司法精神，扮演憲法守護者；第二、憲法當中有關行政、立法間權力分立與相互制衡所抱持的立場，還有人權保障態度，是否能捍衛台灣自由民主憲政秩序；第三、能否獨立進行重要憲法價值判斷的風骨；第四、有無向當權者說不的道德勇氣。

黃國昌說，基於上面四個審查基準，民眾黨認為賴清德這次憲法法庭大法官提名，仍然不脫要由民進黨加以掌控司法工具化的色彩，且距離四項標準，還有相當大的一段距離，所以一致投下全部不同意。

▲大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

▲大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨團開記者會說明「全封」大法官投票。國民黨立委翁曉玲提到，國民黨團這次不只看大法官亮麗的學術經歷，令人佩服的經歷，最重要的時候，是在國家重要時刻時，不會沈默不語，勇敢的說出他們法律見解，對於今日國民黨團全數投不同意，賴清德勢必還會有第三波提名人選，希望賴清德尊重多數民意，跟在野黨溝通協商，希望選出來的人選，是真正守護民主、憲法守護人，捍衛憲法價值，不是以黨意為主。

藍委許宇甄說，經過國民黨團審慎審查後，認為這次的大法官人選缺獨立意志，賴清德推動大罷免，就是想要消滅在野力量，大法官變成綠友友，這樣下去離獨裁不遠了，藍委全體投下不同意罷免，希望能針對賴清德濫權擴權的做法提出嚴正的抗議，未來的人選，希望可以跟國會朝野協商，並且是個真正做到中立獨立的人選，不要變成賴清德的政治打手。

藍委吳宗憲也說，一個國家要強盛，法治一定要長治久安，大法官判決沒有救濟的機會，只能用後判決來處理前判決，所以大法官非常重要，不能受政治力影響的大法官，希望賴清德後續再儘速提出適當的人選。

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