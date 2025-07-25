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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白再度「全面封殺」大法官人選　綠委嘆：史上素質最糟的立法院

▲民進黨立委郭國文。（資料照／民進黨提供）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

7名大法官人事同意權投票案，今（25日）在立法院中，再度被國民黨與民眾黨聯手「全面封殺」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷砲轟，藍白只想繼續癱瘓憲法法庭，藉此報復民進黨，但苦果卻是全民承擔，綠委郭國文則感慨表示，史上素質最糟的立法院，就是長這樣。

卓冠廷表示，大罷免壓境的此刻，當人民以為中國國民黨終於開始恢復正常，甚至開始譴責中國搶奪世大運台灣選手賀電的惡行時，藍白總不會讓人失望，就在剛剛，二度全面封殺7位大法官提名人。

桌冠廷指出，根據報導，藍委因為面對罷免壓力，感到「憤怒」，在黨團會議中決定「全面封殺」大法官，上一次，則是2024年12月24日，7位大法官提名人一樣被全數封殺。

桌冠廷不解，從2024年至今，總共14位大法官提名人，各個擁有豐富的法學資歷及經驗，但無一逃過藍白封殺，他直言，藍白就是只想繼續癱瘓憲法法庭，報復民進黨，苦果卻是全民承擔。

為此，卓冠廷痛批，藍白就是為反而反、情緒性投票，只因為現在很「生氣」，他呼籲，要讓憲法法庭繼續運作、讓國家恢復正常，7月26日，罷免票就要投同意，罷免不適任立委。

針對此事，民進黨立委郭國文認為，藍白滿滿的政治算計，不斷封殺台灣人才，這些提名人其實各個是專業人才，政治色彩不鮮明，更有多位表達現階段反對廢死的態度。郭國文質疑，這次大法官人選的態度，不就是藍白評斷大法官提名人的依據嗎？怎麼又全數封殺了？

郭國文強調，99%的釋憲案來自於人民，結果藍白再度全數封殺大法官，即便只需要2席就可以恢復憲法法庭運作，藍白仍持續把人民的權益拋在腦後。

面對當前的憲政僵局，郭國文表示，史上素質最糟的立法院，就是長這樣，明天就是首波大罷免的投票日，拜託大家支持罷免不適任立委，讓國會恢復正常。

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